回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」（大阪府堺市）が、古舘春一さんの高校バレーボール漫画が原作のアニメ「ハイキュー！！」とのコラボキャンペーンを3月6日から期間限定で実施します。

【写真】「飛べ」「繋げ」「一球入魂」「思い出なんかいらん」横断幕カードがかっこよすぎ！ 全グッズを見る！

本コラボキャンペーンでは、烏野高校、音駒高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校のメンバーをイメージしたコラボメニュー「烏野高校のオレンジコーラ」（530円、以下、税込み）、「音駒高校のキャラメルアップルパフェ」（430円）、「梟谷学園高校の倍カルビ！辛子マヨ」（350円）、「稲荷崎高校のトロたく手巻き」（400円）が販売。

「烏野高校のオレンジコーラ」は、日向翔陽をイメージしたオレンジゼリーとオレンジソルベに、無添加のコーラを組み合わせ。「音駒高校のキャラメルアップルパフェ」は、狐爪研磨の好物である“アップルパイ”をイメージしたリンゴコンポートを使用し、パイのザクザクとした食感をブラックココアクランチで表現。「梟谷学園高校の倍カルビ！辛子マヨ」は、木兎光太郎の好物“焼肉”と赤葦京治の好物“菜の花のからし和え”を組み合わせ、「からしマヨネーズ」をトッピング。「稲荷崎高校のトロたく手巻き」は、宮侑の好物“トロ”と宮治の好物“おにぎり”をイメージして、中トロ、たくあんをトッピングしたボリュームたっぷりの手巻きになっています。4商品には、各校のキャラクターと横断幕をデザインしたオリジナルカードが付属します。

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、当たりが出ると、「めじるしチャーム」（全12種）、「マスキングテープ」（全4種）、「缶バッジ」（全8種）がもらえます。

2500円の会計ごとのオリジナルグッズプレゼントは第2弾まで実施。第1弾では「クリアファイル」（全4種）、同月19日からの第2弾では「寿司皿」（全4種）がそれぞれ対象となっています。

※価格は店舗によって異なります。