高齢者向けの住まいには多くの選択肢があります。しかし注意しなければならないのが、多額の一時金を支払い、コンシェルジュやクリニックが併設された老後の住まいを手に入れたとしても、そのサービスが「一生続く」保証はないという点です。本記事では、FPの川淵ゆかり氏のもとへ寄せられたAさんの相談事例から、社会情勢の変化に翻弄されるシニア住まいの実態に迫ります。※事例は、プライバシーのため一部脚色して記事化したものです。

“終の棲家”と決めて入居したシニア向けマンション

77歳のAさんは、5年前に元会社役員だった夫を亡くしました。夫が残した資産や保険金などは約2億円にのぼり、遺族年金もあるため、郊外の一軒家に一人、悠々自適の生活を送るには十分すぎる状況でした。

ある日、一人暮らしを心配した離れて暮らす3人の子どもたちがシニア向けマンションへの入居を勧めてきます。Aさんは内心、「亭主関白だった夫から解放され、まだまだ元気だし。いまは一人暮らしを満喫できているんだけどな……」と思いましたが、子どもたちに余計な心配をかけたくないと、入居を決意しました。そして、“安心して暮らせる終の棲家”を求めて、コンシェルジュ付きの分譲型シニア向けマンションの体験宿泊へ足を運ぶことに。

子どもたちが勧めてくれた施設は、「こんな贅沢な場所、亡くなった夫に申し訳ない」と少し引け目を感じるほどすばらしいところでした。体験宿泊で出された食事は大満足で、館内にはカラオケルームに図書室、ジムやプール、温泉などの充実した設備もあります。さらにはクリニックも併設されていることが非常に心強く感じました。

約3,000万円の入居費用のほか、毎月の管理費や修繕積立金等の費用で約5万円、加えて一定額の食費等がかかります。「見守りサービスも充実していますし、安心してお過ごしできますよ」との施設職員の説明に、Aさんは「ここなら一人でも寂しくないし、静かに暮らせる理想の終の棲家だわ！」と入居を決めた次第です。

「最初はよかったんですが…」

入居してしばらくは新たな暮らしを満喫していたAさん。ですが、生活を続けていくにつれ、この場所特有の息苦しさがみえてきました。

息苦しい人間関係

入居者同士の距離が異常に近いグループがいて、毎日顔を突き合わせては誰かの噂話で盛り上がっています。特にグループの中心人物のような人には、逆らうと空気が一変する様子を何度か目の当たりにしました。

一人で静かに過ごしたいAさんが誘いを断ると、冷たい視線を向けられ、その後はひそひそと噂をたてられているような気配を感じました。Aさんは失礼な態度を無視していたものの、じわじわと精神的に追い詰められていく感覚を覚えます。

便利な生活はどこへ…

さらに、施設のサービスの質も変容していきました。入居当初は、スタッフが片付けや書類の手続きといった小さな頼みごとも快く引き受けてくれたため、一人でいても孤独感を感じることもなかったのですが、数ヵ月後、サービスに応じて料金が細かく設定されるように。それからしばらくすると、「人件費の高騰」という理由でそれぞれの料金の値上げが一方的に通知されました。なにをするにもお金がかかり、困ったことがあってもお願いすることをためらわざるをえないのです。値上げしているにもかかわらず、気が付けばスタッフの人数自体も減少。いつも忙しそうで、対応にも時間がかかり事務的になってしまい、Aさんは気軽に声をかけることすらできなくなってしまいました。

そして、Aさんが一気に不安を募らせたのは、併設されていたクリニックの突然の閉鎖です。具合が悪くなってもバスやタクシーに乗って病院に行かなければなりません。お金の心配ばかりをして、気軽に外出もできなくなり、部屋の中に閉じこもりテレビの前から動かない生活を送るようになりました。

入居者同士の会話も減り、ほかの入居者も苦しさを抱えているのが自然と伝わってきます。孤独と金銭的負担が重くのしかかってきて、入居時に感じた安心感は消えてしまいました。

運営体制への不安は的中し、さらに半年もすると、「運営会社が変更になった」と通知が出ました。さらなる管理費等の値上がりに、Aさんをはじめとした入居者たちは辟易としていきます。節約のためかプールは急に立ち入り禁止となり、料金アップで利用者が減ったカラオケルームも物置状態と化します。

最もショックだったのは、この状況下で唯一の楽しみでもあった食事です。以前の食事は、種類も豊富で手作り、家庭的な味でとても満足していましたが、これも運営会社が変わったせいか、冷凍食品を温めたような味に。とても健康的とは思えなくなりました。Aさんも含め、「老後の一番の楽しみは食事なのに」という声があちこちから聞こえましたが、みんなが波風を立てたくないため、それ以上苦情もいえません。

自炊をしようと思っても一定額は食費として毎月かかってきますし、買った食材を持って歩けるような距離にスーパーもなく、危ないからと自転車も禁止されています。「好きな料理すら作れないのか」とAさんは何度も思いました。便利だと思っていたシニア向けマンション生活は、老後の楽しみを奪う窮屈な暮らしへと変わっていったのです。

「健康でいなければ追い出される」

実はこのシニア向け分譲マンション、所有権のある資産ですが、認知症や介護状態のケアに対応されているわけではなく、共同生活の場であるため、認知症や要介護状態が進行すれば退去を命じられる規約になっています。つまり、退去となればグループホームなどを探して最後の生活を送ることになるのです。

Aさんは当然契約時にこのことを知っていましたが、毎日のようにジムに通っている元気な80代の入居者が「健康でいないと追い出されるから頑張っているんだよ。頭と体を動かし続けないと住み続けられないし、次はどんな生活が待っているかわからないからね」といっていたのが印象的でした。

入居時の説明では、「クリニックが併設され、介護サービスも充実」とありましたが、あくまでも日常的なサービスレベルであり、そのクリニックすらいまはなくなってしまいました。

この住まいは、Aさんが求めた“安心の終の棲家”ではなく、“不安しかない仮の住まい”に過ぎなかったのです。

娘が面会しにきたときには「家に戻りたい」と切に訴えました。娘は、「え？ マンションのことは兄さんに任せっきりだったからわからないけど、ずっと面倒みてくれるんじゃないの？ だって3,000万円も出したんでしょ」とびっくり。クリニックもなくなったことに娘は不安を覚え、兄たちに相談し、まだ売却していなかった郊外の一軒家に戻る準備を急ぎました。

現在は、子どもたちが調べて加入した民間の見守りサービスを利用しながら、我が家での一人暮らしに戻っています。「安心」をお金で買ったつもりでしたが、本当の安心は、住み慣れた家と、子どもたちの理解の中にあったようです。

川淵 ゆかり

川淵ゆかり事務所

代表