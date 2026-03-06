ＷＢＣ日本代表の「お茶たてポーズ」が話題を呼んでいる。左手で茶わんを持ち、右手を添えて２回回して飲むパフォーマンスは、日本ハム・北山亘基が日本の伝統文化を取り入れ、ドジャース・大谷翔平が同社のＣＭに出演していることを加味して考案した。

大谷とグローバルアンバサダー契約を結ぶ飲料メーカー「伊藤園」は５日、スポーツ報知の取材に応じ、「日本の伝統文化である“お茶”が、世界の舞台であるＷＢＣの中で自然なかたちで注目されていることについて、大変うれしく受け止めています」（同社広報部）と歓迎した。

同社はＷＢＣオフィシャルグローバルパートナー。開催を記念したＣＭを流したり、大谷パッケージの「お〜いお茶 大谷ボトル」を数量限定で発売。６日の日本初戦は都内でパブリックビューイングを行う。侍ジャパンが快進撃を続ければ「お茶立てポーズ」が連発されることとなる。「近年、抹茶をはじめとする日本茶への関心は国内外で高まっており、そうした流れとスポーツの盛り上がりが相乗効果となって、日本茶全体に関心が向けられる機会になれば」と期待した。