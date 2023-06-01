4月11日（土）からテレ東系列にて放送開始されるアニメ『キルアオ』のPVが公開され、オープニングテーマがaespaの新曲「ATTITUDE」、エンディングテーマはRIIZEの新曲「KILL SHOT」に決定したことが明らかになった。

今作は週刊少年ジャンプで連載された藤巻忠俊による学園コメディアクション漫画のアニメ化作品。aespaが歌う「ATTITUDE」の映像では、主人公・大狼⼗三（CV: 三瓶由布⼦）が「僕は、普通の中学⼀年⽣です…！」と答えるシーンから始まる。39歳の殺し屋だった十三が中学生になってしまい、鏡に写った自分のその姿に驚愕する姿や、一際目を引く容姿端麗な蜜岡ノレン（CV:和泉風花）、家庭科部部長のアネゴ・白石千里（CV:種粼敦美）、トレードマークのおしゃぶりを咥え、快晴の空の下でピンクヘアを靡かせる中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」所属の古波鮫シン（CV:佐久間大介）、鋭い眼光で何かを企むような表情をみせる天童天馬（CV:大塚剛央）など、立花学園中学校の生徒の面々の姿が。さらに、目を輝かせスクールライフに楽しさを見出し好奇心に溢れる十三や家事全般を得意とする十三の相棒である猫田コタツ（CV:梅田修一朗）、研究者であり十三の元妻である鰐淵瑛里（CV: 内山夕実）の姿も。

aespaの持つエッジの効いた歌声と軽妙なサウンドが、十三の隠しきれない“殺し屋の一面”とこれから始まる“青春”を感じさせる映像となっている。なお、「ATTITUDE」は本日から楽曲配信もスタートした。

対して、RIIZEが歌う「KILL SHOT」の映像では、「もう乗りかかった船だ。負けねえよ、どんな勝負でも」と覚悟を決めた十三のセリフで始まる。RIIZEが歌う疾走感あふれるサウンドに合わせ、大狼十三（大人）の精悍な姿や個性豊かなキャラクターたち、そして十三の迫力あるアクションシーンが収められている。突如、中学校で巻き起こる裏社会以上に危険で予測不能なスリル満点のスクールライフを彷彿とさせる楽曲に仕上がっている。

各楽曲のタイアップ決定にあわせ、aespaとRIIZEからそれぞれコメントも到着した。

◆ ◆ ◆

■aespa

この度、私たち、aespaがアニメ『キルアオ』のオープニングテーマを担当させて頂くことになりました。楽曲のタイトルは「ATTITUDE」です。『キルアオ』のスピード感あふれる世界観とも、とてもマッチしている楽曲だと思います。『キルアオ』を楽しみにしている、みなさん、オープニングテーマ「ATTITUDE」と一緒に、作品の世界観を是非、楽しんでください！

■RIIZE コメント

僕たちRIIZEの新曲「KILL SHOT」が、TVアニメ『キルアオ』のエンディングテーマに決定しました。

「KILL SHOT」は、“表と裏”、“日常と非日常”が交差する『キルアオ』の世界観を表現した楽曲です。

ロックテイストを軸に、ブレイクビーツを融合させた攻撃的なドラムサウンドが印象的で、サビではエモーショナルに広がるメロディーが物語の余韻をより一層深めてくれます。アニメのストーリーとともに、この楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆