3月5日は、暦の上で最上の吉日とされる「天赦日」に「一粒万倍日」「寅の日」「大安」の4つが重なる「最強開運日」と言われています。福岡の宝くじ売り場には、夢を求めて並ぶ人たちがいました。

■小川ひとみアナウンサー

「見てください、こちら博多駅の宝くじ売り場ですが行列ができています。」



最強開運日で「億の細道」への期待がいつも以上に高まります。



■訪れた人

「きょうは4つそろっているでしょ。天赦日や一粒万倍日。よし、買おうと思って。」





担当者は宝くじの“福”が今、福岡に舞い込んでいると話します。



■幸運の宝くじ売り場 チャンスセンター福岡支店・渋田かおりさん

「年末ジャンボ宝くじで、福岡で1等7億円が3本出ております。福岡の方に“福”が来ているのではないかということで。」

一方、福岡市・天神の百貨店では。



■小川ひとみアナウンサー

「こちらの売り場には最強開運日と書かれたパネルがあり、色鮮やかな財布がずらりと並んでいます。」



「最強開運日」は、財布の買い替えや使い始めにも良いとされています。



大丸福岡天神店では、通常より2倍から3倍の売り上げが見込めると、売り場の面積を普段の1.5倍に拡大しています。1500点以上の財布が並んでいます。

担当者によりますと、縁起の良い日にみられる傾向として、お札を折らずに入れられる長財布や、明るい色のものが人気ということです。



■買い物客

「一年間、ゆとりある生活をしたいですね。いっぱいお金が入ってくるように。」

「きょうを狙ってきました。休みも取って。お金が貯まるような色を選んで買いました。ゴールドにちょっとずつ変化するらしくて。（金運が高まりそうですね？）だといいな。」



夢や希望が一層高まる「最強開運日」。皆さんに幸運が訪れますように。