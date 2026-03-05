【最強開運日】宝くじ売り場に夢を求める行列 百貨店は財布売り場を拡大「休みを取って買いに来た」福岡
3月5日は、暦の上で最上の吉日とされる「天赦日」に「一粒万倍日」「寅の日」「大安」の4つが重なる「最強開運日」と言われています。福岡の宝くじ売り場には、夢を求めて並ぶ人たちがいました。
■小川ひとみアナウンサー
「見てください、こちら博多駅の宝くじ売り場ですが行列ができています。」
最強開運日で「億の細道」への期待がいつも以上に高まります。
■訪れた人
「きょうは4つそろっているでしょ。天赦日や一粒万倍日。よし、買おうと思って。」
■訪れた人
「湯水のように使いたいじゃないですか。だからぜひ当てて、韓国に行って、日本中追っかけないといけないので。」
10年くらい宝くじを買い続けているという、こちらの男性は。
■訪れた人
「当たらないですね。期待したいと思います。」
担当者は宝くじの“福”が今、福岡に舞い込んでいると話します。
■幸運の宝くじ売り場 チャンスセンター福岡支店・渋田かおりさん
「年末ジャンボ宝くじで、福岡で1等7億円が3本出ております。福岡の方に“福”が来ているのではないかということで。」
一方、福岡市・天神の百貨店では。
■小川ひとみアナウンサー
「こちらの売り場には最強開運日と書かれたパネルがあり、色鮮やかな財布がずらりと並んでいます。」
「最強開運日」は、財布の買い替えや使い始めにも良いとされています。
大丸福岡天神店では、通常より2倍から3倍の売り上げが見込めると、売り場の面積を普段の1.5倍に拡大しています。1500点以上の財布が並んでいます。
担当者によりますと、縁起の良い日にみられる傾向として、お札を折らずに入れられる長財布や、明るい色のものが人気ということです。
■買い物客
「一年間、ゆとりある生活をしたいですね。いっぱいお金が入ってくるように。」
「きょうを狙ってきました。休みも取って。お金が貯まるような色を選んで買いました。ゴールドにちょっとずつ変化するらしくて。（金運が高まりそうですね？）だといいな。」
夢や希望が一層高まる「最強開運日」。皆さんに幸運が訪れますように。