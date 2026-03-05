「さすが嵐」新曲「Ｆｉｖｅ」がデイリー再生数＆ＤＬの２冠にファン「嵐ってこういうこと」「強すぎる！」

４日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」と「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」が５日、発表され、５月末で活動終了する嵐の新デジタルシングル「Ｆｉｖｅ」（４日配信）が、１位を獲得した。

「―デイリーストリーミングランキング」では、３２０．９万回（３２０万８８５７回）再生、「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」では、７．４万ダウンロード（７万４２５５ＤＬ）を記録。デイリー再生数、デイリーダウンロード数ともにグループ最高となり、配信開始日初日の再生数としては、オリコン史上最高の快挙となった。

快挙達成にネットでは「すごーい！嵐おめでとう」「さすが嵐」「めでたい！」「嵐強すぎる…！」「オリコン史上最高だと！？ファンだからこそ言うけど、嵐ってこういうことなのよね」「すごいですね、長い休止期間があったのにここまで盛り上がるとは。嵐のファンの熱量の強さが改めて感じられますね」「史上最高のグループやもん」などの声があがった。

「Ｆｉｖｅ」はグループにとって、２０２０年のデジタルシングル「Ｐａｒｔｙ Ｓｔａｒｔｅｒｓ」（同年１０月３０日）以来、１９５１日ぶりの新曲。４日０時から各ストリーミングサイトで配信されると、深夜にもかかわらず曲名など関連ワードが多数トレンド入りし、大きな反響を呼んでいた。