

岡山・北区横井地区乗合タクシー「にこタク」の試験運行 提供：岡山市

公共交通が不便な地域での移動手段を確保するため、「デマンド型乗合タクシー」の導入を進めている岡山市は、3月2日、新たに横井地区(北区)で試験運行を始めました。

横井地区乗合タクシー「にこタク」は岡山市北区横井地区を東西に分けた2つのエリアで利用できます。運賃は1人800円で2人以上の場合は400円、事前に時刻表で決まっている時間に電話予約（TEL:0120-06-2525）することで利用できます。

エリア内ならどこでも乗り降りが可能で、エリア外の場合はハローズ津高店や国立病院など決まった停留所でのみ乗り降りできます。

デマンド型乗合タクシーとは予約があった場合に運行するタクシーです。公共交通空白地帯の解消を図り、鉄道やバス路線を補完する移動手段として、多くの自治体が導入を進めています。

岡山市は2016年から導入を進め、2026年3月現在、横井地区を含む9地区に導入しています。2024年度は、延べ1万4984人（対象利用者数：1万8109人）が利用したということです。