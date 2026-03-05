ローマ教皇レオ14世（70）はカトリック司祭に対し、AIを用いた説教作成を控えるよう促した。先月、ローマ教区司祭団との非公開会合で、教皇は同僚聖職者らに「もっと頭を使うよう」訴えたかたちだ。



【写真】話題のAI女優を痛烈批判 無断での音声模倣は「盗み」と断罪した大物俳優

司祭からの質疑応答が行われたこの会合の詳細は翌日公開され、バチカンニュースが報じた。カトリック教会の最高指導者は会合で、「説教とは信仰を分かち合うことだ」と聴衆に語り、AIは「決して信仰を分かち合うことはできない」と主張した。



教皇レオは警告した。「体のあらゆる筋肉と同じで、使わなければ、動かさなければ、衰えてしまう。脳も使う必要がある。この能力を失わないよう、知性も少しは鍛えなければならない」



教皇はまた、聖職者に対し「インターネットやTikTok上の幻想」を通じて「いいね」や「フォロワー」を追いかけることに警戒するよう求め、ソーシャルメディアにも言及した。



教皇がAIに警鐘を鳴らすのは今回が初めてではない。今年初めには、男性がチャットボットの「ガールフレンド」に感情的な愛着を抱かないよう警告している。



1月の世界広報の日のメッセージで教皇は、現代のデジタル世界では「人間とやり取りしているのか、それともボットとやり取りしているのかを判断することがますます困難になっている」と述べた。



教皇はカトリック教徒に対し、本物の人間関係を保護するよう促し、人工知能が支配する時代において「人間の声と顔を保存すること」の重要性を強調した。「顔と声は神聖である。デジタル技術は時に当然のことと見なされる人類文明の根本的な支柱のいくつかを根本的に変えかねない脅威である」とした。



レオ教皇は、恋愛や感情的な親密さを模倣するように設計されたAIチャットボットについて特に懸念を示していた。「チャットボットは過剰なほど『愛情深く』、常に存在しアクセス可能なため、私たちの感情状態の隠れた設計者となり、親密さの領域に侵入し占拠する可能性がある」「人間関係の必要性を利用する技術は個人の生活に痛ましい結果をもたらすだけでなく、社会の文化的・政治的基盤にも損傷を与える恐れがある」と警告している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）