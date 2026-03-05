アウトドアブランド「LOGOS」が、ポケモン30周年を記念したデザインアイテム全19種を3月19日より一般発売することが発表された。発売に先駆けて3月5日に公式ホームページにて「ポケモンデザインシリーズ」特集ページを公開した。

【画像あり】ポケモンデザインアイテムとオリジナルステッカー

ポケモンは、シリーズ第1作『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から2026年で30周年を迎えており、これを記念したコラボレーションとなる。

ラインアップには、ピカチュウをワンポイントにあしらった「ポケモン ポップフルシェード」をはじめ、ピカチュウ・フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメをデザインした耐荷重120kgの折りたたみチェア「ポケモン 7075キュービックチェア」など全19アイテムが含まれる。

販売は、全国のロゴスショップ（アウトレット店を除く）および公式オンライン店のほか、全国の量販店で行われる。なお一般販売に先駆けて、全国のロゴスショップ（アウトレット店・オンライン店を除く）の店頭で先行予約を受け付けている。

3月19日より対象店舗にてポケモンアイテムを購入した人にオリジナルステッカーがプレゼントされる。ステッカーは4柄のうちいずれか1枚が対象商品1点につき1枚配布され、柄は選ぶことができない。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

対象店舗は全国のロゴスショップ（アウトレット店を除く）の店頭と一部ロゴス製品取り扱い店舗の店頭で、公式オンライン店は対象外となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）