【2026年4月】Huluで配信予定の海外ドラマ一覧

4月1日（水）見放題配信

『ALERT 失踪者緊急警報』シーズン3

『ギルモア・ガールズ』全7シーズン

『フルハウス』全8シーズン

『ヨルガオ殺人事件』

4月3日（金）見放題配信

『アウトランダー』シーズン8

4月8日（水）見放題配信

『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』シーズン26

全世界の推定販売部数5,000万部を突破したダイアナ・ガバルドンのベストセラー小説を原作に、歴史に翻弄される男女の運命を描いた壮大なファンタジー・ロマンス巨編。『スタートレック』シリーズや『GALACTICA／ギャラクティカ』を手がけたSFドラマ界の大御所ロナルド・D・ムーアが製作総指揮を務め、2014年の放送開始以来、スコットランドの雄大なロケーション、細部まで作り込まれた美術・衣装・音楽、そして〈テレビシリーズ史上、世界で最も美しい〉と称される大胆で甘美なラブシーンなど、圧倒的な世界観で多くの視聴者を魅了してきた。

全米では3月6日から配信が始まるシーズン8をもって幕を閉じる本作。この度、国内最速見放題独占配信に先駆け、物語の集大成を彩る場面写真を解禁。

互いを慈しむように見つめ合うクレアとジェイミーの表情をとらえた一枚には、幾多の困難を共に乗り越えてきた二人だけが分かち合える、深い愛と信頼が刻まれている。また、故郷に戦争の足音が迫る中、ブリアナとロジャー、ヤング・イアンとレイチェルが固く結束する姿を切り取ったカットも。さらに、フレイザー家と複雑な絆で結ばれながらも、対立するイギリス軍の制服を纏うジョン・グレイ卿や、ウィリアムと愛を深めていく新たなキャラクターのアマランサスといった、最終章の鍵を握る人物たちの姿も公開されている。

激動の時代に翻弄されながらも、共に歩み、運命を切り拓いてきた彼らの旅路は、一体どのような結末に辿り着くのか──。12年にわたって紡がれてきた物語のフィナーレが、刻一刻と迫る。

『フルハウス』全8シーズン



笑いあり、涙ありの王道ホームコメディドラマ！ 個性溢れる3人のパパと、おませな娘たちのごちゃまぜファミリーの愉快なドタバタ生活

1987年からアメリカで放送され、日本でも長年愛されてきた定番のホームコメディ。舞台はサンフランシスコ。交通事故で最愛の妻を失ったダニーは、10歳の長女、5歳の次女、生後9か月の三女を育てるための助っ人に、親友でコメディアンのジョーイと義弟のジェシーの手を借りながら子育てに奮闘。

学校でのトラブル、友人関係の悩み、初恋や思春期の葛藤など、子どもたちの成長に寄り添いながら、どのエピソードも軽快な掛け合いでユーモアに満ちており、物語の終盤には心温まる展開も用意されている。個性溢れる3人のパパとおませな娘たちによるごちゃまぜファミリーの愉快なドタバタ生活を何度でも楽しもう。

『ALERT 失踪者緊急警報』ファイナルシーズン



米国で起こる失踪事件に挑み、被害者を無事に帰すべく奮闘するクライム・ミステリーの最終章

フィラデルフィア市警の失踪者捜索班（MPU）を描くクライム・サスペンス。本作は、各エピソードで失踪者の行方を追う手に汗握る命がけの捜索劇と並行して、警官ジェイソン・グラントとその元妻ニッキー・バティスタの長年行方不明だった息子をめぐる真実を描くストーリーがシリーズを通して展開する。

最終章となるシーズン3では、川で行方不明になった大学の女子ボート部員たちや、重病の弟を救うために骨髄を提供予定だった壁画アーティストなど、様々な背景を持つ失踪事件が描かれます。一方で、ニッキーとアイルランド系マフィアのボスであるチャーリー・マクギャノンとの危うい協力関係も継続中。

さらにMPUの仲間が失踪する事態が発生し、チームはこれまでにない危機に直面する。そんな激動のチームにおいて鍵を握るのが、かつて“天才ハッカー”として名を馳せ、今やチームに欠かせない存在となったウェイン・パスカル。彼女とジェイソンを結ぶ過去の因縁は、この最終決戦に何をもたらすのか…。

『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』シーズン26



ニューヨークに蔓延する衝撃的な性犯罪を描く一話完結の大人気クライム・サスペンス

ニューヨークに蔓延するレイプや性的虐待など、衝撃的な性犯罪をリアルに、そしてセンセーショナルに描く一話完結のクライム・サスペンス。各シーズン、アメリカで話題の時事ネタを盛り込んだエピソードが制作されることでも話題になる本作。自身も性犯罪の犠牲者である女性刑事オリビア・ベンソンが主人公という設定に加え、各エピソードで被害者の生い立ちや加害者が抱える心の闇まで丁寧に描き、自然と感情移入してしまう。

1999年に放送を開始した全米No.1ロングランヒットの大人気シリーズ。新たなセラピー手法「EMDR 療法」を試し、トラウマ克服への新しい道を切り開いたオリビア。シーズン25で自分を取り戻した彼女は、ケイト・シルバ刑事をチームに迎え、新たなスタートを切ることに。そんななか、NY 大学で法律を学ぶ学生への襲撃事件が発生し…。現実の事件を基にしたストーリーが描かれる。

『ギルモア・ガールズ』全7シーズン



アメリカ・コネチカット州に住むシングルマザー・ローレライと娘・ローリーを中心に友情、恋愛、家族との絆などを描いたハートフル・ファミリードラマ。16歳でローリーを出産し、裕福な実家を離れて自立の道を選んだローレライ。親友のように何でも語り合う母娘は、軽快でウィットに富んだ会話を繰り広げながら、恋愛や進学、将来への不安に向き合っていく。笑って、泣いて、心が温かくなる母娘のかけがえのない日々を楽しもう。さらに劇中に流れるサウンドトラックではジョン・レノン、ビヨークといった豪華アーティストの曲にも注目だ。

