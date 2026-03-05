「岩下の新生姜」が手軽に飲める缶サワーに　3月10日より数量限定発売

やさしい辛味と爽やかな香りで長年愛され続けている岩下食品のロングセラー「岩下の新生姜」。

そのおなじみの味わいが、なんと手軽に楽しめる缶サワー「岩下の新生姜サワー 缶」になりました。3月10日より全国で数量限定発売されます。

本商品は、日本酒類販売株式会社と岩下食品株式会社による共同開発商品の第2弾。

2023年に発売された第1弾の「岩下の新生姜サワーの素」が好評を博すなか、「もっと手軽に楽しみたい！」という声に応える形で、缶を開けてすぐに飲めるRTD（Ready to Drink）商品として開発されました。20〜30代の女性をメインターゲットに据え、人気の味わいはそのままに、より身近に楽しめるようになっています。

本商品には岩下の新生姜の漬け液が使用されており、甘さ控えめのスッキリとした味わいが特徴。アルコール度数も4％と飲みやすく仕上げられており、どんなお食事とも相性抜群だそうです。

パッケージには、岩下の新生姜公式キャラクターであるピンク色のシカ「イワシカ」ちゃんが描かれた、思わず手に取りたくなるキュートなデザインを採用。中身のサワーもきれいなピンク色をしているので、グラスに注いで楽しむのもおすすめとのことです。

「岩下の新生姜サワー 缶」は、容量350mlで希望小売価格は204円（税込）。全国の量販店等で3月10日より順次取り扱いが開始されます。

