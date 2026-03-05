中東情勢が緊迫化し、自動車大手に警戒感が広がっている。

近年、中東を新たな成長市場と位置付けてきたメーカーが多く、日本から中東への２０２５年の輸出額は過去最大だった。現地に生産拠点が少なく、ホルムズ海峡を運搬船が航行できない状況が続けば、大きな打撃となる可能性がある。（大竹弘晃、向山拓）

日本車人気

「中東を強化する方向で議論してきたが、今後の状況次第で戦略の見直しが必要になる。ウクライナ情勢のように長期化すれば、やっかいだ」。三菱自動車の幹部は事態の推移を注視している。

同社は２３年に中東・アフリカ市場を、主力市場の東南アジアに次ぐ「第二の柱」に設定した。砂漠が多い中東で、過酷な環境での耐久性を強みとする三菱自の車が受け入れられると見込んだためだ。２４年度には、前年度比９・３％増の約３万台を輸出した。

財務省の貿易統計によると、２５年の日本から中東への自動車輸出額は前年比１５・３％増の２兆４４８３億円（約８２万台）で中東向け輸出の過半を占めた。国・地域別では、サウジアラビアが５位、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）が６位だった。

中東への輸出の伸びが大きくなったのは２０年代に入ってからだ。日本車の走行性能への評価が高まったことに加え、１８年にサウジアラビアで女性の自動車免許取得が解禁されたことも追い風とみられる。

アフリカ向けも

中東でのシェア（占有率）が高いトヨタ自動車は、２５年に３２万台を輸出した。昨年５月に中東を「主要市場」に位置付けた日産自動車は、高級ＳＵＶ（スポーツ用多目的車）「パトロール」が人気で、２５年の輸出は前年比２４％増の７万７７８４台だった。

だが、先行きが見通せない中東情勢が、攻勢を強めていた日本車輸出の今後に影を落とす。日本貿易振興機構（ジェトロ）の井沢壌士氏は、「中東への輸出はホルムズ海峡を経由するルートが多い。輸出の制限が続けば在庫が底をつき、完成車の販売が減少する可能性がある」と指摘する。

中東向け以外への輸出に影響が及ぶ可能性もある。ＵＡＥは、アフリカなど新興国向けの中古車の輸出拠点でもある。中古車輸出大手「ビィ・フォアード」の丹龍太郎・社長室長は「ホルムズ海峡以外の迂回（うかい）ルートを使えば遠回りになり、輸送費が高くなる。需要がある別の地域への切り替えなど臨機応変に対応したい」と話す。