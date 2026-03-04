今回ご紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫のお気に入りのおもちゃの様子です。

4年もの長い間、猫が遊んできたおもちゃがクタクタになった様子が、Xにて1000いいねを突破。Xユーザーたちからは、「未だお気に入りなの可愛いですね」「ずっと好き」とのコメントが寄せられていました。

【写真：子猫が大切にしている『クマのおもちゃ』→遊び続けて『４年』が経つと…想像を超える『変化』】

猫に長く愛されているおもちゃの変化

Xアカウント「パッツン前髪のセロイと弟プランス」に登場した、猫の『セロイ』くん。セロイくんには長年愛用しているおもちゃがあるのだとか。

子猫の頃から一緒だったというのは黄色いクマのおもちゃだそうです。子猫だったセロイくんは小さな口でぱくりとおもちゃをくわえていたのだといいます。

4年以上経った現在、セロイ君がたくさん遊んだおもちゃはくたびれ、哀愁漂う雰囲気を醸し出しているとのこと。長いことセロイくんの遊び相手をして、どことなくクマのおもちゃは疲れた様子で、思わず笑ってしまいました。

今では凛々しい表情も似合う素敵な猫へと成長したセロイくん。それでも、おもちゃをくわえて運ぶのが得意なようで、他の投稿にもおもちゃと遊ぶ姿をたくさん見ることが出来ました。

クマともいまだに遊ぶそうですが、今のお気に入りはバナナのおもちゃだとか。よくバナナの配達をしてくれているのだそうです。

その際、クマのおもちゃたちが転がっていても眼中にないこともあるそうで、少し寂しさを感じましたが、小さい頃から変わらぬ習慣を続けているからこそ、愛着のあるおもちゃが残っているのだろうと思うと、少しほっこりした気持ちになりました。

おもちゃを運ぶのが上手なセロイくん

小さい頃からおもちゃを運ぶのが上手で、長いこと遊び続けたセロイくんを見たXユーザーたちからは、「セロイ君の大切な宝物」「コタコタになるまでこのおもちゃで遊んだという事実がかわいくて仕方がない」などの声が寄せられていました。

新しいお気に入りのおもちゃがあっても、長年大切にしてきたおもちゃも大切ですよね。

Xアカウント「パッツン前髪のセロイと弟プランス」では、セロイくんたちのユニークな行動や、可愛らしい様子が投稿されています。猫たちが楽しそうに遊ぶ様子を見て、元気をもらいました。

写真・動画提供：Xアカウント「パッツン前髪のセロイと弟プランス」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。