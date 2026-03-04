ブロンコビリー「春サラダバー」開始、やよいひめ・筍など使用の新作4品
全147店舗を展開するステーキレストラン「ステーキハウス ブロンコビリー」は3月6日から、『春サラダバー』の提供を開始する。
ブロンコビリーでは、定番の「グリーンサラダ」や「ポテトサラダ」などを食べ放題で提供するサラダバーに加え、初春・春・初夏・夏・秋・冬の年6回、旬の野菜を取り入れた季節限定サラダバーを展開している。
今回の『春サラダバー』では、春キャベツ、たけのこ、そら豆など、春に旬を迎える食材を使用した新作4品と、ドレッシング1品をラインアップ。提供期間は4月23日までを予定している。
ブロンコビリー■『春サラダバー』ラインアップ
〈1〉やわらか春キャベツと春を告げる筍のサラダ
〈2〉豆苗とトマトのオリーブ香るイタリアン豆富サラダ
〈3〉香ばし小海老と空豆の和風パスタ
〈4〉やよいひめの苺ゼリー
〈5〉雪下人参ドレッシング
※「やよいひめの苺ゼリー」「雪下人参ドレッシング」は2月27日ごろから順次提供している。■サラダバー価格（税込）
【ランチタイム】
・ランチメニューにプラス638円
・単品サラダバー：1,188円
※単品サラダバーはランチタイム限定。
※ランチメニューには、メイン料理・大かまどごはん（またはパン）・たまごスープが付く。
【グランドメニュー】
・ブロンコセット：単品メニューにプラス858円
（新鮮サラダバー、大かまどごはんまたはパン、たまごスープ付き）
・新鮮サラダバーセット：単品メニューにプラス748円
（新鮮サラダバーのみ）
※一部店舗で「ほっとバー」を実施している場合は、「ブロンコセット」968円、「新鮮サラダバーセット」858円で提供する。
ブロンコセット
新鮮サラダバーセット〈『春サラダバー』メニュー詳細〉
◆やわらか春キャベツと春を告げる筍のサラダ
やわらかく甘みのある春キャベツと筍を合わせた、食物繊維豊富なサラダ。切り干し大根の食感をアクセントに加え、すりおろし玉ねぎソースで素材の味を引き立てた。
◆豆苗とトマトのオリーブ香るイタリアン豆富サラダ
蒸した豆苗にトマトと豆腐を合わせ、黒胡椒とレモンを効かせたオリーブオイルソースでさっぱりと仕上げた。
◆香ばし小海老と空豆の和風パスタ
小海老とほんのり甘みのある空豆を、海老オイルとかつお・昆布だしを使った特製ソースで和えた一品。
◆やよいひめの苺ゼリー
甘みが強く酸味が少ないのが特長の群馬県生まれの苺「やよいひめ」の風味を楽しめるゼリー。
◆雪下人参ドレッシング
冬の間、雪の下で熟成させた甘みの強い「雪下人参」をすりおろして仕上げたドレッシング。
ブロンコビリーによると、サラダバーは「肉のたんぱく質と、野菜の食物繊維・ビタミン・ミネラルをバランスよく摂取してほしい」との思いから始まった取り組みだという。