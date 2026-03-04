プールA最大の本命となるのがアメリカ。前回大会では決勝で日本に敗れたものの、今回のロースターはまさに“本気”。

王座奪還に向けて、投手陣・野手陣と隙のない選考となっている。全選手注目だが、今回は各ポジションでも特に活躍が期待される選手をピックアップ。Statcastのデータをもとに紹介していく。

■CY賞コンビだけじゃない…要警戒はウェブ

まず、今回のWBCでアメリカがどれだけ本気なのかを示すのが、投手陣の選考だろう。これまでは野手は一流ながら投手力に課題があるとされることもあったが、今回のロースターでは恐るべきローテーション＆リリーフが集結している。まず先発では、ポール・スキーンズ投手＆タリク・スクーバル投手の2025年サイ・ヤング受賞投手がロースター入り。

昨シーズン、Pitching Run Value 42（上位1%）を叩き出したことで、もはや若手という枠を超え、メジャー最高峰の右腕であることを証明してみせたスキーンズ。最大の特徴は、平均98.1マイルを記録する「動く剛速球」。Fastball Run Value 26は全投手の中でも突出しており、打者はわかっていてもコンタクトすら困難だろう。さらに驚異的なのは、100マイル近い直球を持ちながら、BB% 5.7と四球率が極めて低い点。精密な制球力で、K% 29.5という数値を残し、三振を奪いながらも自滅することがないのだ。スプリッターとシンカーを融合させたような独特の球種「スプリンカー」は、打者の手元で消えるような軌道を描き高い威力を誇る。チェンジアップ含めたOffspeed Run Valueは11と優秀。xERA 2.65という指標からも、彼から得点を奪うことがいかに絶望的かがわかるだろう。

もう一人のサイ・ヤング投手、スクーバルも左腕としての完成形と言って過言ではない圧倒的な成績を残している。スタッツで目を引くのは、Pitching Run Value「51」に表される総合力だろう。特筆すべきは、チェンジアップを中心としたオフスピードピッチの精度。Offspeed Run Value 25はメジャーのトップに位置し、右打者にとっても悪夢のような存在となる。平均球速97.4マイルの直球を軸に、三振を奪うだけでなくハードヒットを許さない（Hard-Hit% 33.0）という点でも優れているのが彼の特徴だ。また、Chase% 35.1が示す通り、打者はスクーバルの誘い球に面白いように手を出し、カウントを整えられてしまう。初戦のイギリス戦のみに登板し、以降はチームを離れるという一部報道もあるが、スクーバルの存在はアメリカにとって非常に大きいと言えるだろう。

さらに、警戒したいのがローガン・ウェブ投手の存在だ。近年のトレンドである奪三振至上主義とは一線を画す、極めて効率的な投球を行うウェブ。最大の武器はGB% 54.2（上位9%）という驚異の数値だろう。シンカーを主体に打者の芯を外し、打球を地面に転がさせる技術はまさに芸術的。さらにOffspeed Run Value 11を誇るチェンジアップがあることで、打者に考えさせる投球術を展開していく。BB% 5.4という抜群の制球力も相まって、球数を節約しながらイニングを消化できる能力は、球数制限の厳しいWBCにおいて非常に有効的。スキーンズ、スクーバルといった剛腕タイプの投手も難敵だが、ウェブのような選手は侍ジャパンが最も苦手とするタイプかもしれない。

そしてリリーフ陣では、メイソン・ミラー投手に注目したい。平均球速101.2マイル（約162.8キロ）はメジャーの100パーセンタイル、つまり正真正銘の世界最速だ。しかし、ミラーの真の恐ろしさは直球だけではない。Breaking Run Value16を記録するスライダーは、全投手の中でトップの評価。その結果、Whiff% 45.2、K% 44.4と、多くの打者を三振に仕留めるという異常な数値を叩き出しているのだ。BB%. 12.0と四球率にやや課題を残すものの、それを補って余りある圧倒的な球威で他国の打者達を薙ぎ倒すだろう。

■文字通りの「メジャー最高峰」野手陣

野手陣も全員が注目と言っていい中、それぞれのポジションからアーロン・ジャッジ外野手、ボビー・ウィットJr.内野手、カイル・シュワーバー外野手（指名打者）、カル・ローリー捕手をピックアップしたい。

もはや説明不要の世代No.1選手ジャッジ。昨シーズンのスタッツもまさに全方位において完璧だ。xwOBA .460、xSLG .708、Avg Exit Velo 95.4マイル、Barrel% 24.7。これらすべての項目でメジャーのトップ1%（100パーセンタイル）を記録。つまり、彼がボールを捉えさえすれば、その多くがチャンス・得点につながるということになる。さらに特筆すべきは、これだけのパワーを持ちながら、BB% 18.3（100パーセンタイル）と選球眼が極めて良い点。相手投手は、際どい球であれば四球、勝負すれば一振りで試合を壊されるという、究極の二択を迫られることになるのだ。守備面でもFielding Run Value 80を誇り、高い身体能力を活かした外野守備でチームを救うジャッジ。アメリカ代表の精神的支柱として、彼が打席に立つだけでスタジアムの空気が変わる、名実ともに「世界最高の打者」だろう。

現代野球における最高の5ツールプレイヤーといっても過言ではないウィットJr.。スタッツで際立つのは、Range (OAA) 24という驚異的な守備指標だ。全遊撃手の中でトップの100パーセンタイルに位置し、ヒット性の打球もアウトにしてしまうその守備範囲の広さで投手を助けてくれる。攻撃面でも、Sprint Speed 30.2を活かした走塁と、Hard-Hit % 48.5の打撃で相手を翻弄。xwOBA .365、xSLG .508という高い打撃指標は、彼が単なる「俊足巧打」の枠に収まらない長打力を備えていることを証明している。2024年にメジャー史上初となる、遊撃手として2年連続の30-30を達成した勢いそのままに、WBCでもリードオフマンとして、あるいはクリーンアップを支える核として、グラウンド中を駆け回るだろう。

ドジャースとの激闘も記憶に新しい、フィリーズの主砲として君臨するシュワーバー。彼のプレースタイルは非常にシンプルかつ、これ以上なく脅威的だ。Hard-Hit % 59.6（100パーセンタイル）、Barrel % 20.8（上位1%）と、コンタクトさえすればボールはフェンスを越えホームランになる確率が非常に高いのだ。一方でK% 27.2、Whiff% 33.1と三振も多いが、それを補って余りあるのがBB% 14.9という高い出塁能力。Chase% 21.5が示す通り、自分の振るべき球を徹底的に待ち、甘い球が来れば一撃で仕留める。足や守備での貢献は期待できないが、短期決戦において本塁打を期待できるパワフルな打者がDH、代打で控えているのは相手投手にとってはこの上ない恐怖だろう。

アメリカ代表“扇の要”となるのが、昨シーズン捕手＆スイッチヒッターとして偉業となる60本塁打を達成したローリーだ。捕手という重責を担いながら、Barrel % 19.5、xSLG .547という強打者の指標を並べている。さらに特筆すべきは、守備面での貢献。Framing 7という高いキャッチング技術は、味方投手のストライクゾーンを広げ、優位なカウントを作るだろう。CS Above Avgも2と平均以上である上に、シーズン中はパスボール0というブロッキング技術を披露した。Sprint Speed 26.0と走力での貢献は見込めないが、BB% 13.8と出塁能力も高く、繋ぎの役割も果たせる点にも注目。守備で投手を導き、バットで試合を決める。アメリカ代表が王座を奪還するための、まさに鍵を握るプレイヤーと言えるだろう。

紹介した以外にも、ウィル・スミス捕手、ブライス・ハーパー内野手、アレックス・ブレグマン内野手、ガナー・ヘンダーソン内野手、デビッド・ベッドナー投手、クレイトン・カーショー投手など、もはやオールスター級のロースターが勢揃いしたアメリカ代表。王座奪還に向け、彼らがどのようなパフォーマンスを見せるのか、世界中の野球ファンが注目している。



🇺🇸 WBC 2026 アメリカ代表ロースター一覧



全31名（投手17名・捕手2名・内野手7名・外野手5名）







※所属は2026年WBC開催時点

