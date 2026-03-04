山田裕貴、上裸ショットにファン二度見「筋肉に見惚れた」「屋外で寒くないのかな？」
【モデルプレス＝2026/03/04】俳優の山田裕貴がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）の公式X（旧Twitter）が、3月3日に更新された。上半身裸の山田の姿に、注目が集まっている。
【写真】35歳イケメン俳優「謎なポーズで笑った」肉体美際立つ上裸ショット
投稿で「＃山田裕貴 のオールナイトニッポン お聴き頂きありがとうございました！」と感謝をつづり、写真を公開。屋上で撮影されたという写真は、暗闇の中で山田が上半身裸となりポーズを決め、その背中からぼんやりとライトが当たり、独特な雰囲気を醸し出しており、これはフジテレビ系ドラマ『医龍 -Team Medical Dragon-』（2006年〜2014年）シリーズをオマージュしたものと思われる。
この投稿に「最高すぎる」「謎なポーズで笑った」「筋肉に見惚れた」「屋外で寒くないのかな？」「素敵」「ニッポン放送のベランダでの裸に驚き」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山田裕貴、上半身裸姿を披露
◆山田裕貴の屋上ショットに反響
