松田好花、日向坂46卒業後初ドラマで主演「架空名作劇場」第2弾放送決定
【モデルプレス＝2026/03/04】テレビ東京では、5月4日・11日にドラスティックマンデー枠にて「架空名作劇場」（月曜深夜24時30分〜25時00分）第2弾を放送決定。元日向坂46の松田好花が、地上波ドラマ初主演を務める。
本作は“存在しない名作ドラマ”を勝手に作ってお届けする企画。「いつか本物の名作を作りたい！」という若きテレビマンたちが、昔の番組に学びながら“架空の名作ドラマ”に挑戦する。
2025年8月に第1弾となる「人情刑事 呉村安太郎」を放送。放送中のXでのトレンド入りや、TVer・YouTubeなどで配信された本編および関連動画の再生回数が好記録となるなど人気のコンテンツとなった。その反響を受け、今回「架空名作劇場」第2弾として完全新作ドラマを制作する。
今回も前作同様、YouTube再生数470万回超えの「友近サスペンス劇場」を筆頭に、80〜90年代の映像で現代を表現するクリエイティブチーム「フィルムエスト」とタッグを組む。主演を務めるのは、日向坂46を卒業し、地上波ドラマ初主演となる松田。今回はどんな“あの頃”の名作ドラマが地上波に帰ってくるのか。
さらに「架空名作劇場」第2弾の放送決定を記念して、「人情刑事 呉村安太郎」上映会イベントの開催が決定。イベントには、主演を務めた平子祐希（アルコ＆ピース）、「架空名作劇場」第2弾の主演を務める松田、そしてその2作品の監督を務める西井紘輝氏が登壇予定。“名作”を大きなスクリーンで見られるほか、撮影の裏話などを聞ける貴重な機会となる。
【開催日時】
2026年5月2日（土）開場18時30分／開演19時00分〜
【会場】
池袋HUMAXシネマズ（東京都豊島区東池袋1-22-10）
【登壇者】
平子祐希（アルコ＆ピース）、松田好花、西井紘輝監督（フィルムエスト／VIVIA）（modelpress編集部）
◆松田好花、地上波ドラマ初主演
◆「人情刑事 呉村安太郎」上映会イベント開催
