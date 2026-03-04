「干されてる」「相当評価低いし深刻すぎる」昨季MVPの日本代表MFがリーグ戦６試合連続出番なし…ファンは不満「未だに納得いってない」
田中碧が所属するリーズは現地３月３日、プレミアリーグ第29節でサンダーランドと対戦し、０−１で敗戦。４戦連続勝ちなしと苦しい状況が続いている。
田中はベンチ入りしたものの、またも最後まで出場機会は訪れず。これでリーグ戦６試合連続の出番なしとなった。
最後にプレミアで先発したゲームは、現地12月14日に行なわれた第16節のブレントフォード戦（１−１）だ。昨季はチャンピオンシップ（イングランド２部）で優勝と昇格を果たしたチームでMVPに輝いたが、今季は序列を大きく落としている。
冷遇される27歳の日本代表MFの現状に、SNS上では「未だに納得いってない」「ベンチウォーマーと化してしまった」「出番あげてもいいんちゃうん」「相当評価低いし深刻すぎるな」「ほんまにキツすぎる」「干されてる」「どうせ勝てないなら田中碧出してくれよ」「応援してるんだけどなあ」などの声が上がっている。
低調のチームとともに苦しい時間を過ごす田中。指揮官の信頼を取り戻し、再び存在感を示せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
