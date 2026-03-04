契約社員に休憩室は使わせない!?時間のかかる検品をさせて「いつまでやってんの!?」これはパワハラでは？新入社員が訴えた話【作者に聞く】

契約社員に休憩室は使わせない!?時間のかかる検品をさせて「いつまでやってんの!?」これはパワハラでは？新入社員が訴えた話【作者に聞く】