契約社員に休憩室は使わせない!?時間のかかる検品をさせて「いつまでやってんの!?」これはパワハラでは？新入社員が訴えた話【作者に聞く】
新卒で配属された先は「検査課」。女性ばかりの職場だと聞かされていたが、働き出したらお局が仕切る差別部署だった…辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)さんの『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』を紹介するとともに話を聞く。
【漫画】本編を読む
■パワハラを注意したら、無視。半年で退職した職場
出社初日に配属先の「検査課」に向かうと、課長が居眠り。早々に不安になった、たむさん。部署にいるのは、全員女性。教育係のオツ野さんとボネ山さんは、部署内で絶対的な権力を持つ「お局」的存在だ。2人は特に契約社員、外国人労働者へのあたりが強い。非正規雇用であることを理由に「こんなこともできないの？」とバカにしたり、休憩室を使わせないなどあからさまだった。
ある日、契約社員に大変な検品をやらせていることに気づいた、たむさん。それを指摘すると「新人のくせに」と、たむさんも休憩室が出禁となった。これが、入社2週間での出来事。休憩時間は非正規雇用のみんなと同様ロッカールームに行くようになり、翌日からたむさんも無視されるようになる。
それでも、人として「契約社員だから」という理由で理不尽な扱いを受けるのは納得できなかった。「プライバシーの観点から一部フィクションを混ぜていますが、ほぼほぼ私の体験した実話です。よくある『悪者を倒してスカッとする』という結末ではありませんが、“助けてくれる人は必ずいる”ということを伝えたくて描きました」と制作の経緯を話す。
「女性はコミュニケーション能力が高い分、よい面もありますが、その反面グループや派閥ができやすく、そこに入る・入らないで気を遣うことも多いです。情報共有も盛んなためか、噂話が早く広まるので、ちょっとした行動が話題になりやすい傾向がありますね」。
以降、陰湿ないじめが続き、結果的に半年で退職することを決めたたむさん。しかし、検査課の退職者が後を絶たないことに疑問を感じた人事部が動き、内部調査が入ることになった。
本作のほかにも「夫婦関係・子育て・仕事・人間関係など、実際のエピソードをもとに、日常にある『共感できる体験談』や『ちょっとスカッとする話』を漫画にしています！」という、たむさん。Kindleでは、未公開のおまけ漫画も無料掲載している。
取材協力：辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)
