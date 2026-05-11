ロングスカート愛好者に注意喚起！神アイテム・ロングスカートは危険です!?パンティ露出、ウ○チ接触…大惨事勃発にご注意を【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
SNSで育児の気づきや柴犬あるあるの漫画を投稿しているユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんは、コミックエッセイ「カエル母さん」(ぴあ)の著書を持つ漫画家である。そんなユウコトリトリさんのファッションのこだわりはロングスカート。フワフワのロングスカートやガウチョパンツが好きで愛用している。しかし、ロングスカートを履くとさまざまなリスクを伴うのだとか！一体どんなリスクがあるというのだろうか？
「カエル母さん」の著者であるユウコトリトリさんのファッションのお気に入りアイテムはロングスカート。今回紹介するエピソード「犬にファッションチェックをされると大体こうなる」「それでも私はロングスカートを履く」では、ロングスカートを履いていたがゆえに勃発した「ウ○チ接触事件」や「おパンツ晒し事件」について描いている。
風でロングスカートが舞うことで起きた「ウ○チ接触事件」。ユウコトリトリさんは「この事件以降は少し風向きを意識してウ○チ処理をするようになったので、頻度は減りました」と話す。
さらにロングスカートを子供に引っ張られることによって起こった「おパンツ晒し事件」について、ユウコトリトリさんは「事件発生の早期に気づいたため、公の場に晒さずに済みました。おそらくですが、ほかのママさんたちにも気づかれていない…はずです」と振り返る。
「犬にファッションチェックをされると大体こうなる」では、犬たちから高評価のロングスカートエピソードが描かれている。「とりあえずスカートは毛だらけになりますね(笑)」と笑うユウコトリトリさん。「パピー時期(子犬時期)の話になるのですが、スカートがフワフワと動くのが気になるようで、噛み付いたりじゃれついてきたり…カーテンと同じ扱いを受けていました」と話す。
ファッションチェックしている行動がかわいすぎる柴犬たちと、その後のまさかの惨事。「私もロングスカートが大好きなので共感…(笑)子供と犬のお世話で汚れますよね(笑)」と共感コメントも多数届く本作。ぜひ読んでみてほしい！
取材協力：ユウコトリトリ(@yuko_toritori)
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