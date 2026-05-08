この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

夫にとって謝罪は「区切り」だが妻にとっては「入り口」だった、すれ違う夫婦の心理とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、YouTubeチャンネル「岡野あつこチャンネル [岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣を教えます]」で「何度も謝っているのに、関係が壊れていく理由 #岡野あつこ #夫婦問題 #離婚」と題した動画を公開した。動画では、何度謝っても妻に許してもらえないと感じている男性の心理と、その背景にある男女の認識のズレについて解説している。



「喧嘩をして頭を下げ、反省も伝えたのに家の空気が変わらない」と悩む男性は多い。岡野氏によれば、これには「謝罪」に対する男女の大きな温度差が関係しているという。男性にとって謝罪は勇気のいることであり、「謝った＝区切り」と考えがちである。一方で、多くの女性にとって謝罪は「終わりではなく入り口」であり、これからどう向き合ってくれるかを見ているのだという。男性は早く解決したいという思いからピントのずれた謝罪をしてしまい、それがさらなる怒りを買う原因にもなる。



また、男性は言葉で謝れば伝わったと思い込むが、妻は「その後の夫の表情や態度の変化」を注視している。謝った直後に不機嫌そうに黙り込んだり、「もうこの話はやめよう」と遮ったりする態度は、無意識でも早く終わらせたいというメッセージとして伝わってしまう。さらに、妻が本当に傷ついているのは出来事そのものよりも「自分の気持ちを分かってもらえなかった」ことであり、日頃の家事や育児に対する苦労への労いがないことが根底にあると岡野氏は語る。妻がどう感じたかを否定せずに受け止め、「あの時寂しかったんだね」と寄り添うことが不可欠である。



最後に岡野氏は、信頼の回復における時間の感覚の違いを指摘する。信頼は一瞬で壊れるが、戻る時はとてもゆっくりである。男性は努力しているのに評価されないと焦りを感じがちだが、相手の中ではまだ許せない感情の揺れが続いている。「許してもらうことを目的にしない」ことが肝要であり、相手の痛みを理解しようとする姿勢や、日常の些細な約束を守り続ける「小さな一貫性」こそが関係再構築の第一歩となる。謝罪を単なるゴールとせず、心から相手と向き合うことの重要性に気付かされる内容だ。