脱・安っぽさ！しまむら1000円台のロゴTと「裾レース」の重ね着で大人のTシャツコーデが高見え
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が「【40代のしまむら】コレ間違いない！ALL1,000円台で脱・普通安っぽく見えない「ラメパーカー＆ロゴT」の選び方 #しまパト #しまむら購入品 #プチプラ #40代ファッション #しまむらパトロール」を公開した。今回は、しまむらで購入した1,000円台のアイテムを中心に、大人のコーディネートが安っぽく見えない着こなし術を紹介している。
動画の前半で注目したのは、韓国のブランドに「すごい似てるの」と語る「PVCパーツフラットシューズ」（1,419円）です。つま先のビジューやパールが取り外し可能な点を紹介し、ビニール素材のため夏のレジャーでも活躍するとメリットを挙げています。また、かかとがあるデザインで運転時も脱げにくいという実用性にも触れました。
中盤では「ラメシアーニットPK」（1,639円）を取り上げました。「夏用あるじゃん」と驚いたというこのアイテムは、透け感のあるシアー素材に細かなラメが施されており、定番のグレーパーカーを上品に格上げしています。一方で、インナーとして合わせた「MAYOカップツキキャミ」（1,089円）については、洗濯のたびに中のカップがずれてしまう点を指摘し、「どうにかならない？」と本音をこぼす場面も見られました。
終盤では「MEGフロッキーロゴT」（1,089円）と「スソレースキャミチュニック」（1,089円）を組み合わせたレイヤードスタイルを披露しました。ロゴTシャツの下にキャミソールを重ね、裾からレースを覗かせる着こなしを提案。「一気に垢抜ける」と絶賛し、いつものデニムスタイルに甘さをプラスするコーディネート術を解説しています。
プチプラアイテムの選び方や、着こなしに少しの工夫を取り入れるアイデアは、日々のコーディネートを考える上で大きなヒントになりそうです。
動画の前半で注目したのは、韓国のブランドに「すごい似てるの」と語る「PVCパーツフラットシューズ」（1,419円）です。つま先のビジューやパールが取り外し可能な点を紹介し、ビニール素材のため夏のレジャーでも活躍するとメリットを挙げています。また、かかとがあるデザインで運転時も脱げにくいという実用性にも触れました。
中盤では「ラメシアーニットPK」（1,639円）を取り上げました。「夏用あるじゃん」と驚いたというこのアイテムは、透け感のあるシアー素材に細かなラメが施されており、定番のグレーパーカーを上品に格上げしています。一方で、インナーとして合わせた「MAYOカップツキキャミ」（1,089円）については、洗濯のたびに中のカップがずれてしまう点を指摘し、「どうにかならない？」と本音をこぼす場面も見られました。
終盤では「MEGフロッキーロゴT」（1,089円）と「スソレースキャミチュニック」（1,089円）を組み合わせたレイヤードスタイルを披露しました。ロゴTシャツの下にキャミソールを重ね、裾からレースを覗かせる着こなしを提案。「一気に垢抜ける」と絶賛し、いつものデニムスタイルに甘さをプラスするコーディネート術を解説しています。
プチプラアイテムの選び方や、着こなしに少しの工夫を取り入れるアイデアは、日々のコーディネートを考える上で大きなヒントになりそうです。
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