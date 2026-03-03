3月1日、「現代ビジネス」が、SnowMan・宮舘涼太と日本テレビアナウンサー・黒田みゆの「熱愛報道その後」について伝えた。

宮舘の所属事務所であるSTARTO ENTERTAINMERNT社の幹部が激怒しており、《結婚は120％ありえない》とする内容で、謝罪に回った宮舘は「何もなかった」との説明を繰り返しているとされ、事実上の “破局” 報道と見る向きも多い。

「2月25日、『女性セブンプラス』が宮舘さんと黒田さんの“お泊まり愛”を報じました。記事によれば、2人は2025年ごろから距離を縮め、2026年に入ってからは黒田アナが宮舘さんの自宅を訪れ、そのまま仕事へ向かう姿も確認されているといいます。

同誌の取材に、STARTO社は《友人の一人です》、日本テレビは《社員のプライベートについては、従来よりお答えしておりません》と回答しています」（芸能担当記者）

この熱愛報道、完全なツーショットが撮られていないこともあり、“報道自体を信じない”というファンも多い。さらに、「現代ビジネス」が早々と“破局”を報じたことで、熱愛自体を“なかったこと”のように感じているファンもいる様子だ。

一方で、双方が完全否定しなかったことで、ショックを受けている“ガチ恋”ファンも多数いる。Xでは、

《どう考えても傷付いてるのは宮舘さんじゃなくて宮舘担だろ》

《今でも宮舘さんのことは好きなんだけど、でもやっぱり熱愛記事が出る前と後じゃ違う好きなんだよね》

といった怒りの声があふれている。また、

《宮舘くん本人はだんまりで新曲の宣伝1つもせず、いつもあったラジオのストーリーも流さない。自分の仕事くらいきちんとやってよ情けない》

と、報道に反応を見せない宮舘に失望する声も――。

「王子様キャラの宮舘さんは、ファンから『舘さま』と呼ばれ、心酔するファンが数多くいます。SNSでは、その愛がまるで“憎しみ”に変わってしまったような人もちらほら見受けられます。

Xでは《ブログもここ1年くらい雑すぎるのも気になってた》など、ファンサービスがおざなりになっていたと訴える声も寄せられています。

今後も宮舘さんが王子様キャラを続けるのは、なかなか難しいかもしれません」（前出・芸能担当記者）

舘さまは今後、どんな言葉と態度でファンに向き合うのか。