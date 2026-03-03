猫の『抜け毛』がたまりやすい場所5選！

猫の『抜け毛』はいわば飼い主さんの天敵のようなもの。特に換毛期は多くの毛が抜け落ちるので、掃除に手こずっているのではないでしょうか。

ということで、今回は『抜け毛がたまりやすい場所』と掃除がラクになるアイテムを5つ紹介いたします。

1.絨毯・ソファー・クッション類

ダイレクトに毛が絡みやすい絨毯には、ある一定の抜け毛が常にたまっています。また、ソファーも素材によっては絨毯と同様の現象が起こります。

しかも厄介なことに、これらの場所に留まった毛は掃除機だけでは除去しきれません。掃除機はあくまでもハウスダストを除去するためのアイテム。抜け毛に最も効果があるのは粘着ローラー（通称コロコロ）です。

従来のコロコロはもちろんのこと、詝ぱくぱくローラー詝というスペアのいらない衣類の毛玉取りに似たタイプも効果は抜群です。範囲が広い絨毯にはぱくぱくローラーを活用するとコスパが良くなるでしょう。

一方、形状が複雑なソファーやクッションは従来のコロコロのほうが相性が良いので、場所によって使い分けてみてください。

ちなみにコロコロは、下の部屋に音が響くというデメリットがあります。集合住宅にお住まいの方はご注意ください。

2.部屋の隅っこ・階段

猫が歩いたり、走ったりする過程で抜け落ちた毛は最終的に部屋の隅っこに集まります。そこではほこりと合体し、手強い毛ぼこりとして居座ることになります。

基本的にフローリングであれば掃除機で解決できるのですが、それこそ集合住宅の場合は時間帯がネックになるでしょう。

そこで活躍するのが乾拭きタイプのクイックルワイパーです。コロコロのように音が響く心配がないため、いつでも気軽に、気になった抜け毛を除去することができます。

また一戸建ての場合は、階段の隅っこにも抜け毛がたまります。ここでもクイックルワイパーの乾拭きが便利です。掃除機のように重みがない分、体力の消耗を抑えることができます。

ちなみに猫の毛は柔らかいので、いきなり水拭きをしてしまうと毛がこびりついてしまうことがあります。まずは乾拭きをして、ウエットタイプは仕上げとして活用することをおすすめします。

3.本棚の隙間・棚の上・窓際など

猫は狭い場所を好むため、本棚の隙間に隠れて過ごすことがあります。また、高い場所も好むため、棚の上や出窓に登って寛ぐ猫も多いでしょう。

このように、頻繁に行き来する場所には抜け毛がたまります。そこで活躍するのがハンディモップです。

ハンディモップはそっとなぞるだけで抜け毛を取り除くことができるうえに、長さ調節ができるものであれば高い場所にも手が届きます。幅の狭い窓枠にも入り込むため、猫がいるご家庭では重宝するアイテムでしょう。

4.猫用ベッド・飼い主さんのお布団

猫用ベッドや飼い主さんのお布団もまた、よく抜け毛がたまります。洗濯できるものは最終的に洗濯するのが良いのですが、その前にコロコロで取り除ける分の抜け毛は取り除くようにしてください。

そのまま洗濯機で洗濯してしまうとフィルターが詰まったり、他の洗濯物に抜け毛が移ってしまいます。このひと手間を加えるだけでも洗濯がスムーズになるのでおすすめです。

さらに布団専用のクリーナーがあれば、そちらをコロコロ代わりに活用するのも効果的です。

5.キャットタワー

キャットタワーもまた、例外なく抜け毛がたまります。

寝具と同様に、抜け毛の除去にはコロコロがおすすめです。ハウスダストや爪とぎにたまった爪カスには掃除機を、脱臭したい場合は消臭効果のある重曹スプレーを活用してみてください。

なお、現在は掃除がしやすい木製のキャットタワーも登場していますが、長毛種の猫は足裏の毛が伸びてしまうので、布製のキャットタワーのほうが安全性が高いでしょう。

掃除に手間はかかりますが、コロコロをかけるだけでも大半の毛は除去されます。頑張り過ぎない程度に時々気にかけてみてください。

まとめ

今回は、抜け毛がたまりやすい場所を5つ紹介いたしました。

目に見えて毛が抜けているように感じるのは長毛種の猫ですが、短毛種の猫もそれなりに抜け毛を散布しています。特に絨毯や寝具、キャットタワーにはびっしりと毛がこびりついていると思います。

今年もまもなく換毛期がやってきます。様々なアイテムを組み合わせ、駆使しながら抜け毛と格闘していきましょう。今回の内容が少しでもお役に立てれば嬉しいです。