日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』公式Instagramで、ジェシー（SixTONES）・小関裕太・久保田悠来・小久保寿人のオフショットが公開された。

【写真】ジェシーら囚人＆刑務官の仲良し『パンチドランク・ウーマン』オフショット①②

■「脱獄中。じゃないんよ！！かわいいけどさ！」とツッコミを添えて投稿

本作でジェシーは未決拘禁者・日下怜治、小関は刑務官・海老原秀彦、久保田は未決拘禁者・沼田貴史、小久保も未決拘禁者・西城直哉を演じている。

劇中では和やかであるはずがない関係性のメンバー。しかし4人は仲良くそれぞれのハートポーズを決めている。

ジェシーは笑顔で両手をあわせてハートを作り、小関は両手でにっこり指ハート、久保田はいかつめの顔ながら両手で指ハートを決め、小久保は満面の笑みで片手でジェシーの肩越しにハートの半分を作り、片手はジェシーの背中のうしろでピースしている。

囚人服と制服という出で立ちにはそぐわないポーズと表情に、投稿にも「脱獄中○▲（〇＝両手ハートマーク▲＝指ハートマークの絵文字）。じゃないんよ！！かわいいけどさ！」とツッコミが添えられている。

コメント欄には「かわいすぎる脱獄」「仲良し脱獄グループ」「ドラマとのギャップにほっこり」「ジェシー（SixTONES『バリア』の振りにある）my loveポーズメロい」などといったファンの声が続々と到着。

Instagramには、怜治を筆頭にした未決拘禁者と海老原のニコニコ集合ショットも公開されている。

■『パンチドランク・ウーマン』和やかな脱獄オフショット

■『パンチドランク・ウーマン』未決拘禁者＆刑務官の和気藹々ショット