大人世代狙い撃ちしにきたよ〜（泣）懐かしすぎて買うしかなかった！100均ミニミニバッグ

セリアをパトロールしていると、大人世代を狙い撃ちしてきてるミニミニバッグを発見しました。近頃、平成のリバイバルグッズが流行っていますが、まさかセリアで手に入るとは…！そのクオリティの高さに胸キュンしてしまい、思わず購入してきました。あの頃を思い出すデザインはもちろん、実用性もあるのでおすすめですよ♡

商品情報

商品名：スクールバッグ風ミニポーチ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦70×横100×奥行37mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446026556

大人世代狙い撃ち！セリアで懐かしいミニミニバッグを発見

セリアをパトロールしていると、アラサー・アラフォー世代の大人女子がときめくあのデザインのミニミニバッグを発見！今回購入してきたのは、その名も『スクールバッグ風ミニポーチ』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

スクールバッグ風のデザインで、持ち手まで付いているこだわりっぷり。まさにあの頃のスクールバッグを彷彿とさせるので、思わず学生時代を思い出してしまいます♡

「平成レトロ」ここに極まれり！セリアの『スクールバッグ風ミニポーチ』

コスメを収納してみるとこんな感じ。必要最低限のものが入るのでお出かけにピッタリ。他にも衛生グッズや飴、ガムなど、よくバッグの中で迷子になる小物たちを入れておいても良さそうです◎

しっかりチャックが閉まるので、中身が飛び出してしまう心配もありません。中身を入れたことで、ますますスクールバッグ味が出ます！

ハンドル部分に手持ちのカラビナやキーホルダーなどを付けて、バッグチャーム風にアレンジするのも◎平成ムードが漂うアクセントになるのはもちろん、欲しい時に小物をサッと取り出せるので便利です。

平成レトロといえば、このしっぽ風のキーホルダー♡組み合わせて使うととってもキュートで、大人世代は特に懐かしくてたまらないですよね。心ときめくこと間違いなしなので、セリアで見かけたら即買い推奨ですよ。

今回はセリアの『スクールバッグ風ミニポーチ』をご紹介しました。

本物のスクールバッグをギュッと小さくしたような、セリアの遊び心溢れる商品。見た目だけでなく実用性も兼ね備えているので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。