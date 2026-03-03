Image: redbean_corp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

PC作業が中心の人であれば毎日、何百〜何千回もスクロールするマウス。ブラウジングをはじめExcelの上下やクリエイティブ系ソフトの左右の動きなど、もっと速く、静かに、ストレスなく使えたら……。

そんな要望に超お手頃価格で応えたのが「クォンタムマウス」。光学式スクロールセンサーにより、無限＆高速かつピクセル単位のスクロールが可能なんだそう。

他にも静音性やスタミナも備えて価格は税・送料込みで3,480円〜というセール価格になっていたので、さっそく詳しく見ていきましょう。

下までかっ飛ばせる

Image: redbean_corp

「クォンタムマウス」は低価格帯マウスながらスクロール機能を充実させており、独自の光学センサーによりスムーズな高速スクロールが可能なのが特長。

長い資料やWebページも目的の位置までサッと移動できます。

Image: redbean_corp

ただ速いだけでなくピクセル単位での精密な操作性も両立しているのがポイント。指先ひとつ、シーンやソフトに合わせて効率良く動かせそうですね。

Image: redbean_corp

左右スクロールが可能なチルト機能も搭載。Excelや映像系アプリ等では重宝しますね。

静音クリック＆抜群のスタミナ

Image: redbean_corp

主なスイッチは静音タイプのため、カチカチ音が気になりにくいのも特長のひとつ。約50cm離れた位置で34.3〜34.4dB程度になるよう設計されているため、周囲に配慮が必要な環境でも使いやすいそうですよ。

なお、左右チルト用は非静音スイッチなのでご注意ください。

Image: redbean_corp

充電はもちろんUSB-C。フル充電で最大約3か月使え、充電切れになっても3分のチャージで1日程度は作業できるクイック性も魅力。

MacもWinも選ばず使える

Image: redbean_corp

レシーバーとBluetooth接続を合わせると最大3台のデバイスに同時接続も可能。切り替えもマウス本体からワンボタンでOK。

もちろんMacとWindowsのどちらでも使え、OSによるリバース（スクロール向き）も気にせずOKな便利仕様。複数のOSやデバイスを行き来する人にもピッタリですね。

3月配送の早期コースは17％OFFの4,980円から、5月お届けまで待てる場合は42％OFFの3,480円（いずれも税・送料込）という太っ腹割引でした。マウスの快適性を低投資でアップしたい人は要注目ですよ。

