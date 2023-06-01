「権利がなくなる」ISUの“採点批判禁止案”が波紋　露名伯楽は怒り爆発「私たち指導者がフィギュアを理解していないとでも？」

タラソワ氏は草案段階とされる新ルールに怒りを露わにした(C)Getty Images

何かと議論を呼ぶフィギュアスケートにおける“採点”。いわゆる採点競技において切っても切れない問題は、この冬のミラノ・コルティナ五輪でも物議を醸した。

そうした中でフィギュア界の重鎮が放った発言が新たな波紋を生んでいる。現地時間2月28日にタチアナ・タラソワ氏は、母国ロシア・メディア『Sport24』で国際スケート連盟（ISU）に対して「私たちはバカだって言うの？」と怒りを露わにした。

かつて浅田真央ら世界的な名手を指導した伝説的なコーチでもあるタラソワ氏。フィギュア界の酸いも甘いも知るレジェンドが怒るキッカケとなったのは、ある報道だった。

ロシアの国営通信社『RIA Novosti』は「ISUはフィギュアスケートの採点に対する批判を禁止する方針だ」と報道。「選手やコーチが直接または第三者を通じてジャッジ決定に不適切な意見を表明した場合には懲戒委員会が制裁を科す可能性がある」とした。

あくまで「不適切な意見」を述べた場合とされているものの、関係者たちへの厳しい取り締まりとも取れる。ゆえにISUにタラソワ氏は「ジャッジ批判の禁止？ だけど、誰だって批判できるはず。指導者、政府、政党、傑出した芸術家。全ての人間」と切り出し、「全くもってナンセンスね」と切り捨てた。