2000Ç¯Âå¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¤¥É¥ë»ÐËå¡¦»³Ãæ¿¿Í³Èþ¡õ»³ÃæÃÎ·Ã¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¹ßÎ×¡ª
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Êº¸¡Ë»³Ãæ¿¿Í³Èþ¤È¡Ê±¦¡Ë»³ÃæÃÎ·Ã
2000Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿ÅÁÀâ¤Î»ÐËå¡¢»³Ãæ¿¿Í³Èþ¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¡¦¤Þ¤æ¤ß¡Ë¤È»³ÃæÃÎ·Ã¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¡¦¤È¤â¤¨¡Ë¤¬3·î2Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤11¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£2·î¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³Ãæ¿¿Í³Èþ¤È»³ÃæÃÎ·Ã¤Î»ÐËå¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï»¨»ï¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡Û
¡½¡½»³Ãæ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡¢ÃÎ·Ã¤µ¤ó¤Ï21Ç¯Á°¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¤¥É¥ë»ÐËå¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤òÄ¶¤¨¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ»ïÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¿Í³Èþ¡¡»£±ÆÃæ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ÐËå¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ý¡¼¥º¤¬¤½¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢½ª»Ï¡¢¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ·Ã¡¡»ä¤â¤½¤ì¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¿¿Í³Èþ¡¡¤Ç¤â¤Õ¤¿¤ê¤¬°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬2²óÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»¨»ï¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¨¤Ã¡©¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?
ÃÎ·Ã¡¡¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢±ÇÁüºîÉÊ¡Ê¡Øcharisma ¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¡Ë¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ½é¡£ÀÎ¤Ê¤é¡¢Ãç¤¬°¤¹¤®¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¿¿Í³Èþ¡¡¤ª¸ß¤¤¤òÅ¨ÂÐ»ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡£¶öÁ³È¹ç¤ï¤»¤¿¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡£
ÃÎ·Ã¡¡Àëºà¼Ì¿¿¤Î»£±Æ»þ¤«¤é¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡£¤è¤¯½ý¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢àº®¤¼¤ë¤Ê´í¸±á¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÊÌ¡¹¤Ë¸½¾ì¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤Ë!?¡¡¤â¤È¤â¤È¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿¿Í³Èþ¡¡Êì¤È3¿Í¤Ç³°½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢»ä¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÃÎ·Ã¤¬¡Ö»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ÀµÄ¾¡¢»ä¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶½Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¤¤ä¡¢»ä¤¬¤ä¤ë¤«¤é¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÃÎ·Ã¡¡¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤Ä¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ºÇ½é¤«¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¿´Á´³«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Àã²ò¤±¤Ï¤¤¤Äº¢¡©
¿¿Í³Èþ¡¡»ä¤¬¹â¹»3Ç¯¡¢ÃÎ·Ã¤¬¹â¹»1Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£»ä¤Ï°ì»þ´ü¡¢»Å»ö¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÄ¥¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È³Ø¹»¤¬°ì½ï¤Ç¡¢¥â¥Î¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤Ê¤É¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÎ·Ã¡¡¤ª¸ß¤¤20ºÐÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¤ÏÉáÄÌ¤ËÃç¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£°ì½ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ä¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤·¡£ºÇ¶á¤Ï¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î»Ò¶¡¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Ý¶â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤¿¡¢½é¶¦±é¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¡¢ÃÎ·Ã¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÎ·Ã¡¡²Æì¸©¤ÎÀ¾É½Åç¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥í¥±¥Ï¥ó¤«¤é»£±Æ¤Î¼êÇÛ¡¢±Ä¶È¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ»ä¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶¦±é¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç±þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ×¡¹¤ÎºîÉÊ¡£µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿Í³Èþ¡¡»ä¤ÏÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤À¤«¤é¤ä¤í¤¦¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£ÃÎ·Ã¤Ë¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤âºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤ª¸ß¤¤¡¢20Ç¯Ä¶¤¨¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡¢º£¤Ê¤ª¸½Ìò¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
¿¿Í³Èþ¡¡»ä¤ÏÃ±½ã¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Ç¤â¾®¤µ¤Ê¿åÃå¤òÃå¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡¡ÆÃ¤ËÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µá¤á¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÎ·Ã¡¡»ä¤ÏÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥í¤¬¤é¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ë¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÇÛ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¿¿Í³Èþ¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ê¾È¤ì¾Ð¤¤¡Ë¡£»ä¤³¤½ÃÎ·Ã¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª
¡½¡½»ÐËå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÎ·Ã¡¡°ì½ï¤Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¡¢Êì¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤½¤ì¤ò·Ñ¤®¤¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¿Í³Èþ¡¡·Ð±Ä¤ÏÃÎ·Ã¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢»ä¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤è¡£ÀäÂÐ¤¤¤¤¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡ª
ÃÎ·Ã¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤Ï¿åÃå¤ÇÀÜµÒ¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥¤âÇä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¿Í³Èþ¡¡ÃçÎÉ¤¯¤ªÅ¹¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÏÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü»³Ãæ¿¿Í³Èþ¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¡¦¤Þ¤æ¤ß¡Ë¡¡
1993Ç¯3·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹166cm¡¡
¡û2005Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö·ÃÈæ¼÷¥Þ¥¹¥«¥Ã¥Ä¡×¤Û¤«¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·ÏÃÂê¤Ë¡£ÄÌ»»65ºî¤ÎDVD¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¡£
¸ø¼°X¡Ú@yamamayu0302¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@yamamayu0302¡Û¡¡
¡ü»³ÃæÃÎ·Ã¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¡¦¤È¤â¤¨¡Ë¡¡
1995Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹160cm¡¡
¡û2005Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢DVD¤òÄÌ»»102ºîÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¹ñÊõ¥®¥Í¥¹µé¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¸½ºß¤Ï²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¡¢¼Â¶È²È¤ä¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
¸ø¼°X¡Ú@Tomoe_07_0116¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@tomoe.yamanaka_070116¡Û¡¡
»³Ãæ»ÐËå¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø»ÐËå¿ÀÏÃ¡Ù¡¡»£±Æ¡¿Sasu Tei¡¡²Á³Ê¡¿1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿Sasu Tei