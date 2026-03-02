「出場の可能性は低い」サッカー界に激震！“アジア２位”が前代未聞のW杯ボイコットか 代替国の有力候補は？
サッカー界が騒然となっている。
アメリカやイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受けて、FIFAランキング20位で日本に次ぐアジア２位のイラン代表が、ワールドカップ参加をボイコットする可能性が出てきた。世界各国のメディアがこぞって報じている。
スペイン紙『MARCA』は現地２月28日、「イランは米国で開催されるワールドカップに出場する可能性は低い」と見出しを打ち、イランサッカー連盟のメフディ・タージ会長のコメントを掲載した。
「今日起きたことと米国による攻撃により、ワールドカップを期待するのはできそうにないが、それを決めるのはスポーツ界の責任者たちだ」
また、英紙『METRO』は「イラン代表はアメリカで開催されるワールドカップに出場するだろうか？また、彼らの代わりとなるのは誰か？」と題した記事を掲載。不参加となった場合、大陸間プレーオフに回っているイラクが出場権を得るだろうと予測している。
「イラクは今月下旬にボリビアかスリナムと戦う大陸プレーオフに臨み、ワールドカップ出場権を争う予定となっている。現段階では、イランが撤退した場合、イラクがその代わりとなり、UAEが代わりにプレーオフ出るというシナリオが最も可能性が高い」
同紙は「FIFAは状況を注意深く監視しており、アメリカ政府や共催国のメキシコ、カナダの政府と連携して対応していく予定だ」と続けた。
イランはW杯本大会で、６月15日にロサンゼルスでニュージーランド、 21日に同地でベルギー、26日にシアトルでエジプトと対戦する予定となっている。果たして、アメリカのピッチにその姿はあるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！新たにトップ10入りを果たしたのは…
アメリカやイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受けて、FIFAランキング20位で日本に次ぐアジア２位のイラン代表が、ワールドカップ参加をボイコットする可能性が出てきた。世界各国のメディアがこぞって報じている。
スペイン紙『MARCA』は現地２月28日、「イランは米国で開催されるワールドカップに出場する可能性は低い」と見出しを打ち、イランサッカー連盟のメフディ・タージ会長のコメントを掲載した。
また、英紙『METRO』は「イラン代表はアメリカで開催されるワールドカップに出場するだろうか？また、彼らの代わりとなるのは誰か？」と題した記事を掲載。不参加となった場合、大陸間プレーオフに回っているイラクが出場権を得るだろうと予測している。
「イラクは今月下旬にボリビアかスリナムと戦う大陸プレーオフに臨み、ワールドカップ出場権を争う予定となっている。現段階では、イランが撤退した場合、イラクがその代わりとなり、UAEが代わりにプレーオフ出るというシナリオが最も可能性が高い」
同紙は「FIFAは状況を注意深く監視しており、アメリカ政府や共催国のメキシコ、カナダの政府と連携して対応していく予定だ」と続けた。
イランはW杯本大会で、６月15日にロサンゼルスでニュージーランド、 21日に同地でベルギー、26日にシアトルでエジプトと対戦する予定となっている。果たして、アメリカのピッチにその姿はあるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！新たにトップ10入りを果たしたのは…