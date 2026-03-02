「出場の可能性は低い」サッカー界に激震！“アジア２位”が前代未聞のW杯ボイコットか 代替国の有力候補は？

「出場の可能性は低い」サッカー界に激震！“アジア２位”が前代未聞のW杯ボイコットか 代替国の有力候補は？