『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、転職が多いとキャリアは不利になるのかについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

転職の回数より、転職の理由が見られている

転職回数が多いと不利になるのではないかと不安に感じる方は多いと思います。ただ、企業が見ているのは回数そのものではありません。

面接で確認されているのは、「なぜその選択をしたのか」「その判断は妥当だったのか」という理由です。

同じ転職回数でも、理由が明確であれば評価は大きく変わります。

例えば、事業撤退や組織変更、職種転換など、外部要因や目的のある選択であれば、マイナスにはなりにくいです。一方で、理由をうまく説明できない場合、「また同じ理由で辞めるのではないか」と懸念されやすくなります。

転職の回数は数字として目に入りますが、判断材料として重視されているのは、その背景です。

一貫性がない転職は不利になりやすい

転職回数が多くても問題にならないケースがある一方で、不利になりやすいパターンも存在します。それが、キャリアの一貫性が見えない場合です。

業界も職種も軸が定まらず、毎回まったく違う理由で転職していると、企業側は「何をやりたい人なのか」「どこで力を発揮する人なのか」を判断できません。

結果として、「採用しても定着しないかもしれない」というリスクが強調されてしまいます。これは回数が多いからではなく、毎回の転職の理由が一貫していないことが原因です。

転職が重なるほど、過去の選択をどう一本の線で説明できるかが重要になります。

転職回数が多くても評価される人がしていること

転職回数が多くても、安定して評価される人には共通点があります。それは、「何を基準に選び、次にどう活かしたのか」を言語化できていることです。

失敗した転職であっても、そこから何を学び、次の環境でどう行動を変えたのかが説明できれば、その経験はキャリアのマイナスにはなりません。

企業が評価するのは、過去への判断と将来への一貫した行動です。同じ失敗を繰り返さない人かどうかを見ています。

転職回数が多いこと自体を恐れる必要はありません。これまでの選択を振り返り、「自分は何を軸に動いてきたのか」を一度整理してみてください。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）