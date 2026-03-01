裏グミの日はセブン‐イレブンへ！数量限定ハードグミ6選

3月9日の「裏グミの日」に合わせて、セブン‐イレブンではハード食感にこだわった数量限定グミが登場します。ぷにぷに食感とはひと味違う、しっかり噛める満足感が魅力のラインアップ。話題のブランド商品から限定仕様まで、グミ好きには見逃せない特別企画です。いつもとは違う“裏の顔”のグミ体験を楽しんでみませんか♪

噛み応え重視の裏堅グミ企画

2月26日（木）より順次発売されている「裏堅！？グミ」は、噛み応えにこだわったハードグミを集めた特別企画です。

近年人気が高まっているハードグミ市場のトレンドを背景に、主要メーカーの個性豊かな商品がそろいました。

「セブンプレミアム 裏グミまる シャインマスカット味」は100円（税込108円）。表面を結晶化させたシャリぷに食感が特徴で、芳醇なシャインマスカットの風味が楽しめます。

「UHA味覚糖 忍者めし 鍛錬 コーラ味」は148円（税込159.84円）。通常の忍者めしより厚みを増し、噛み応えが約130％アップ(※1)したハード仕様です。

※1 忍者めし 巨峰比

「カンロ カンデミーナグミトゲトゲ 爽快梅ソーダ」は140円（税込151.20円）。刺激的なトゲトゲ形状と弾力のある食感が特徴で、爽やかな梅ソーダ味が楽しめます。

さらにハードな食感を求める人には、個性的なラインアップも登場します。

「UHA味覚糖 ゴリラのひとかみ ピーチ味」は245円（税込264.60円）。ゴリラでも噛み応えを感じるほどのハード食感をイメージした商品で、しっかり噛みながらピーチの甘さを味わえます。

「カンロ ザ・ストロンググミEXマスカットソーダ」は220円（税込237.60円）。Wストロング製法により、硬いハード層と柔らか層の食感の違いが楽しめる仕上がりです。

「ザクラメグミ クリスタルハード サイダー味」は220円（税込237.60円）。ザクザクしたザラメコートと硬めのグミ、さらに中のジュレが組み合わさった食感が魅力で、宝石のような見た目も楽しめます。

裏グミの日を楽しもう

今回の企画は、忙しい毎日の中で気分を切り替える“スイッチ”としてハードグミの魅力を提案する特別ラインアップです。

しっかり噛むことで得られる満足感や長く続く味わいは、ちょっとした休憩時間にもぴったり♡数量限定なので、気になる商品は早めのチェックがおすすめです。