プロ・リーグ 25/26の第27節 アントワープとシントトロイデンの試合が、3月1日02:15にボサイル・スタディオンにて行われた。

アントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ビンセント・ヤンセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）、畑 大雅（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

51分に試合が動く。アントワープのクリストファー・スコット（MF）のアシストからアンソニー・バレンシア（MF）がゴールを決めてアントワープが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アントワープが1-0で勝利した。

なお、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はフル出場した。野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。

また、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）はフル出場した。伊藤 涼太郎（MF）は先発し84分までプレーした。山本 理仁（MF）はフル出場した。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は60分から交代で出場した。畑 大雅（DF）は60分から交代で出場した。

2026-03-01 04:21:08 更新