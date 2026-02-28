[2.28 ブンデスリーガ第24節](ボルシアパルク)

※23:30開始

<出場メンバー>

[ボルシアMG]

先発

GK 33 モリッツ・ニコラス

DF 4 ケビン・ディクス

DF 16 フィリップ・サンダー

DF 30 ニコ・エルベディ

MF 6 ヤニク・エンゲルハルト

MF 9 フランク・オノラ

MF 17 イェンス・カストロップ

MF 27 ロッコ・ライツ

MF 29 ジョー・スカリー

MF 36 W. Mohya

FW 15 ハリス・タバコビッチ

控え

GK 23 ヤン・オルショフスキー

DF 2 ファビオ・キアロディア

DF 26 ルーカス・ウルリッヒ

MF 7 ケビン・シュテーガー

MF 10 フロリアン・ノイハウス

MF 13 ジョバンニ・レイナ

MF 38 H. Bolin

FW 8 アレホ・サルコ

FW 18 町野修斗

監督

オイゲン・ポランスキ

[ウニオン・ベルリン]

先発

GK 1 フレデリク・レノウ

DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ

DF 14 レオポルト・ケルフェルト

DF 34 スタンレー・エンソキ

MF 6 アリョーシャ・ケムライン

MF 8 ラニ・ケディラ

MF 11 チョン・ウヨン

MF 13 アンドラーシュ・シェーファー

MF 28 クリストファー・トリメル

MF 39 デリック・ケーン

FW 7 オリバー・バーク

控え

GK 31 M. Raab

DF 3 A. Markgraf

MF 19 ヤニク・ハベラー

MF 21 ティム・スカルケ

MF 33 アレックス・クラール

FW 9 L. Burcu

FW 10 イリアス・アンザー

FW 17 D. Preu

FW 30 D. Bogdanov

監督

シュテフェン・バウムガルト

