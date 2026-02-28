ボルシアMGvsウニオン・ベルリン スタメン発表
[2.28 ブンデスリーガ第24節](ボルシアパルク)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 4 ケビン・ディクス
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 9 フランク・オノラ
MF 17 イェンス・カストロップ
MF 27 ロッコ・ライツ
MF 29 ジョー・スカリー
MF 36 W. Mohya
FW 15 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 38 H. Bolin
FW 8 アレホ・サルコ
FW 18 町野修斗
監督
オイゲン・ポランスキ
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
DF 14 レオポルト・ケルフェルト
DF 34 スタンレー・エンソキ
MF 6 アリョーシャ・ケムライン
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 11 チョン・ウヨン
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 28 クリストファー・トリメル
MF 39 デリック・ケーン
FW 7 オリバー・バーク
控え
GK 31 M. Raab
DF 3 A. Markgraf
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 21 ティム・スカルケ
MF 33 アレックス・クラール
FW 9 L. Burcu
FW 10 イリアス・アンザー
FW 17 D. Preu
FW 30 D. Bogdanov
監督
シュテフェン・バウムガルト
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります