Uber Eats配達員として活動するYouTuberのせーけんわーるど氏が、「Uber配達中に商品破損してしまった...さらに「ロケット規約改定」内容が厳しすぎる？《ウーバー配達員》」と題した動画を公開した。動画では、デリバリーサービス「Rocket Now（ロケットナウ）」が2026年3月6日から適用する新たな利用規約の厳格な内容について解説するとともに、自身の配達中に発生した商品破損トラブルを引き合いに、配達員が抱えるリスクについて警鐘を鳴らした。



今回のRocket Nowの規約改定における最大の注目点は、配達員に対するペナルティの強化と業務ルールの厳格化である。動画内でせーけんわーるど氏が解説した主な変更点は以下の3つだ。



第一に、注文受注方式に「早押し（マルチキャスト）」が導入される。これまでは直接依頼を受ける形式だったが、今後は競争的な要素が加わることになる。第二に、他社ロゴ入りバッグの使用が「完全禁止」となる。Uber EatsやWoltなどのロゴが入ったバッグは、ロゴを隠す工夫をするか、無地のバッグを別途用意する必要がある。



そして第三にして最大のリスクとなるのが、「商品代金の賠償」規定の追加だ。商品の破損や誤配といったトラブルが発生した場合、これまでは報酬の没収のみで済んでいたケースでも、新ルール下では「報酬没収」に加え「商品代金（販売価格）の全額自己負担」が求められる可能性があるという。せーけんわーるど氏はこれを「1回のミスで数千円の賠償となれば、稼ぐどころか赤字になる」と強く懸念した。



動画の後半では、強風の中で行われた実際のUber Eats稼働の様子が収められている。その中で、リアボックス内で固定していたスープ商品が転倒し、中身が漏れ出して破損するというトラブルが発生した。せーけんわーるど氏はUber Eatsのサポートに連絡し、商品の破損状況を報告。結果として注文はキャンセル扱いとなったが、Uber Eats側の対応により、配達報酬は支払われ、商品代金の弁償も求められなかった。



この体験を通じ、氏は「もしこれがRocket Nowの新ルールの下だったら、報酬はもらえず商品代金も弁償で大赤字だった」と指摘。Uber Eatsのサポート体制の寛容さと、プラットフォームごとのリスクの違いを浮き彫りにした。また、今回の規約改定がWoltの日本事業撤退（2026年3月4日）発表の直後に行われたことにも触れ、業界全体の環境変化についても言及した。



Rocket Nowの新利用規約は2026年3月6日より適用される。同サービスで稼働する配達員は、無地バッグの準備などの対策が必須となるほか、これまで以上に慎重な配送品質が求められることになるだろう。