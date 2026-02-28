日本航空（JAL）は、JALマイレージバンクのマイルへの交換で、通常より交換レートをアップするキャンペーンを3月1日から31日まで実施する。

Pontaポイントからは25％、アメリカン・エキスプレス、セゾンカード 永久不滅ポイントからは20％、アプラスカード、出光カード プラスポイント、エポスカード、エムアイカード、オリコカード オリコポイント、JCBカード J-POINT、静銀セゾンカード、ジャックスカード、ダイナースクラブ、TOKYU POINT、ドットマネー、ティーエスキュービックカード（ポイントプラス）、トヨタファイナンス・マイレージプラン、PiTaPa、PRESIDENT CARD、日専連カード（日専連ライフサービス）、ワールド オブ ハイアット、ポケットカード、グローバルポイント、NICOSゴールドポイントプログラム、JAカードゴールドポイントプログラム、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行からは10％を増量する。

キャンペーンへのエントリーが必要となり、登録期間は3月1日から31日まで。キャンペーンマイルの積算は5月末を予定している。