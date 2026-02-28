この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が、「良かれと思って逆効果！赤ちゃんの発達を妨げるNG抱っこ」と題した動画を公開した。お口と姿勢の専門家であるまい氏が、多くの親が良かれと思って行っている抱き方が、実は赤ちゃんの呼吸や発達に悪影響を及ぼす可能性があると指摘し、新生児期からの適切な抱っこの重要性を解説した。

まい氏はまず、街中でよく見かける「抱っこ紐の中で赤ちゃんの首が後ろに垂れてしまっている状態」について言及した。首が座った後の赤ちゃんでも、睡眠時などに首が後ろに倒れると、首の筋肉が引っ張られ、連動して口が開きやすくなるという。「これをやると口呼吸になっちゃう」とまい氏は警鐘を鳴らす。口呼吸は脳への酸素供給効率を下げ、集中力や学習能力の発達にも影響しかねないため、頭が後ろに落ちないよう支えることが重要だと説いた。

次に、新生児期の抱き方について解説。多くの親が、赤ちゃんが苦しくないようにと手足を真っ直ぐに伸ばして抱く傾向があるが、これは誤りであるとした。まい氏は「4日前まで（胎内で）丸まってた人たちが、急に伸ばされたらどうですか？」と問いかけ、重力のある環境下で急に体を伸ばされることの不自然さを指摘。新生児期は、お腹の中にいた時のような「Cカーブ」と呼ばれる丸い姿勢を再現して抱くことが、赤ちゃんにとって最も自然で呼吸もしやすい状態であると説明した。

さらに、親が緊張するあまり体に力が入り、赤ちゃんの股に手を差し込んだり腕で手足を挟み込んだりして関節を固定してしまう「ガチガチ抱っこ」もNG例として挙げられた。関節の動きを制限せず、大人が力まない状態でふんわりと抱くことが理想的だという。

まい氏は、幼少期の抱っこの仕方がその後の姿勢や呼吸、ひいては運動能力や集中力にも影響を及ぼすとし、「なるべく早いうちに正しい抱っこに直してね」と呼びかけた。親の愛情ゆえの行動が逆効果にならないよう、赤ちゃんの体の仕組みを理解した上で、親子ともにリラックスできる抱き方を身につけることが推奨される。

YouTubeの動画内容

01:00

街中でよく見かける「首が後ろに倒れた」NG抱っこ
01:44

首の角度が口呼吸を誘発し、脳発達に影響するメカニズム
02:48

新生児をピンピンに伸ばすのは間違い？胎内環境とのギャップ
05:59

関節を固定してしまう「ガチガチ抱っこ」の弊害
08:16

正しい抱っこは「赤ちゃんがいやすい姿勢」を作ること

関連記事

「寝返りが片方だけ」の赤ちゃんを放置するとどうなる？専門家が語る将来のリスクと意外な解決策

「寝返りが片方だけ」の赤ちゃんを放置するとどうなる？専門家が語る将来のリスクと意外な解決策

 お口と姿勢の専門家が解説！卒乳の悩みはタイミングより「吸わせ方」にあった？歯並びを守る授乳のコツ

お口と姿勢の専門家が解説！卒乳の悩みはタイミングより「吸わせ方」にあった？歯並びを守る授乳のコツ

 今さら聞けない「手づかみ食べ」の重要性。専門家が指摘する窒息・誤嚥のリスクとは

今さら聞けない「手づかみ食べ」の重要性。専門家が指摘する窒息・誤嚥のリスクとは
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

まい先生の天才保育チャンネル_icon

まい先生の天才保育チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 2780人 257 本の動画
保育士資格所有、発達発育のプロ「まい先生」が保育士の観点と、お口と姿勢の専門家さんの意見を取り入れての発達や天才脳を育てるための情報を発信しています。~~まい先生プロフィール~~子どもの能力をのばす口腔育成　THDCLLC代表医療法人　理事発達支援士保育士/幼稚園教諭
youtube.com/channel/UCKVJBO9Hcd8vk3VYx3L_gEg YouTube