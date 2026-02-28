この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「良かれと思って」が逆効果に？赤ちゃんの発達を妨げるNG抱っことは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が、「良かれと思って逆効果！赤ちゃんの発達を妨げるNG抱っこ」と題した動画を公開した。お口と姿勢の専門家であるまい氏が、多くの親が良かれと思って行っている抱き方が、実は赤ちゃんの呼吸や発達に悪影響を及ぼす可能性があると指摘し、新生児期からの適切な抱っこの重要性を解説した。



まい氏はまず、街中でよく見かける「抱っこ紐の中で赤ちゃんの首が後ろに垂れてしまっている状態」について言及した。首が座った後の赤ちゃんでも、睡眠時などに首が後ろに倒れると、首の筋肉が引っ張られ、連動して口が開きやすくなるという。「これをやると口呼吸になっちゃう」とまい氏は警鐘を鳴らす。口呼吸は脳への酸素供給効率を下げ、集中力や学習能力の発達にも影響しかねないため、頭が後ろに落ちないよう支えることが重要だと説いた。



次に、新生児期の抱き方について解説。多くの親が、赤ちゃんが苦しくないようにと手足を真っ直ぐに伸ばして抱く傾向があるが、これは誤りであるとした。まい氏は「4日前まで（胎内で）丸まってた人たちが、急に伸ばされたらどうですか？」と問いかけ、重力のある環境下で急に体を伸ばされることの不自然さを指摘。新生児期は、お腹の中にいた時のような「Cカーブ」と呼ばれる丸い姿勢を再現して抱くことが、赤ちゃんにとって最も自然で呼吸もしやすい状態であると説明した。



さらに、親が緊張するあまり体に力が入り、赤ちゃんの股に手を差し込んだり腕で手足を挟み込んだりして関節を固定してしまう「ガチガチ抱っこ」もNG例として挙げられた。関節の動きを制限せず、大人が力まない状態でふんわりと抱くことが理想的だという。



まい氏は、幼少期の抱っこの仕方がその後の姿勢や呼吸、ひいては運動能力や集中力にも影響を及ぼすとし、「なるべく早いうちに正しい抱っこに直してね」と呼びかけた。親の愛情ゆえの行動が逆効果にならないよう、赤ちゃんの体の仕組みを理解した上で、親子ともにリラックスできる抱き方を身につけることが推奨される。