「良かれと思って」が逆効果に？赤ちゃんの発達を妨げるNG抱っことは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が、「良かれと思って逆効果！赤ちゃんの発達を妨げるNG抱っこ」と題した動画を公開した。お口と姿勢の専門家であるまい氏が、多くの親が良かれと思って行っている抱き方が、実は赤ちゃんの呼吸や発達に悪影響を及ぼす可能性があると指摘し、新生児期からの適切な抱っこの重要性を解説した。
まい氏はまず、街中でよく見かける「抱っこ紐の中で赤ちゃんの首が後ろに垂れてしまっている状態」について言及した。首が座った後の赤ちゃんでも、睡眠時などに首が後ろに倒れると、首の筋肉が引っ張られ、連動して口が開きやすくなるという。「これをやると口呼吸になっちゃう」とまい氏は警鐘を鳴らす。口呼吸は脳への酸素供給効率を下げ、集中力や学習能力の発達にも影響しかねないため、頭が後ろに落ちないよう支えることが重要だと説いた。
次に、新生児期の抱き方について解説。多くの親が、赤ちゃんが苦しくないようにと手足を真っ直ぐに伸ばして抱く傾向があるが、これは誤りであるとした。まい氏は「4日前まで（胎内で）丸まってた人たちが、急に伸ばされたらどうですか？」と問いかけ、重力のある環境下で急に体を伸ばされることの不自然さを指摘。新生児期は、お腹の中にいた時のような「Cカーブ」と呼ばれる丸い姿勢を再現して抱くことが、赤ちゃんにとって最も自然で呼吸もしやすい状態であると説明した。
さらに、親が緊張するあまり体に力が入り、赤ちゃんの股に手を差し込んだり腕で手足を挟み込んだりして関節を固定してしまう「ガチガチ抱っこ」もNG例として挙げられた。関節の動きを制限せず、大人が力まない状態でふんわりと抱くことが理想的だという。
まい氏は、幼少期の抱っこの仕方がその後の姿勢や呼吸、ひいては運動能力や集中力にも影響を及ぼすとし、「なるべく早いうちに正しい抱っこに直してね」と呼びかけた。親の愛情ゆえの行動が逆効果にならないよう、赤ちゃんの体の仕組みを理解した上で、親子ともにリラックスできる抱き方を身につけることが推奨される。
まい氏はまず、街中でよく見かける「抱っこ紐の中で赤ちゃんの首が後ろに垂れてしまっている状態」について言及した。首が座った後の赤ちゃんでも、睡眠時などに首が後ろに倒れると、首の筋肉が引っ張られ、連動して口が開きやすくなるという。「これをやると口呼吸になっちゃう」とまい氏は警鐘を鳴らす。口呼吸は脳への酸素供給効率を下げ、集中力や学習能力の発達にも影響しかねないため、頭が後ろに落ちないよう支えることが重要だと説いた。
次に、新生児期の抱き方について解説。多くの親が、赤ちゃんが苦しくないようにと手足を真っ直ぐに伸ばして抱く傾向があるが、これは誤りであるとした。まい氏は「4日前まで（胎内で）丸まってた人たちが、急に伸ばされたらどうですか？」と問いかけ、重力のある環境下で急に体を伸ばされることの不自然さを指摘。新生児期は、お腹の中にいた時のような「Cカーブ」と呼ばれる丸い姿勢を再現して抱くことが、赤ちゃんにとって最も自然で呼吸もしやすい状態であると説明した。
さらに、親が緊張するあまり体に力が入り、赤ちゃんの股に手を差し込んだり腕で手足を挟み込んだりして関節を固定してしまう「ガチガチ抱っこ」もNG例として挙げられた。関節の動きを制限せず、大人が力まない状態でふんわりと抱くことが理想的だという。
まい氏は、幼少期の抱っこの仕方がその後の姿勢や呼吸、ひいては運動能力や集中力にも影響を及ぼすとし、「なるべく早いうちに正しい抱っこに直してね」と呼びかけた。親の愛情ゆえの行動が逆効果にならないよう、赤ちゃんの体の仕組みを理解した上で、親子ともにリラックスできる抱き方を身につけることが推奨される。
YouTubeの動画内容
関連記事
「寝返りが片方だけ」の赤ちゃんを放置するとどうなる？専門家が語る将来のリスクと意外な解決策
お口と姿勢の専門家が解説！卒乳の悩みはタイミングより「吸わせ方」にあった？歯並びを守る授乳のコツ
今さら聞けない「手づかみ食べ」の重要性。専門家が指摘する窒息・誤嚥のリスクとは
チャンネル情報
保育士資格所有、発達発育のプロ「まい先生」が保育士の観点と、お口と姿勢の専門家さんの意見を取り入れての発達や天才脳を育てるための情報を発信しています。~~まい先生プロフィール~~子どもの能力をのばす口腔育成 THDCLLC代表医療法人 理事発達支援士保育士/幼稚園教諭