イランの核開発をめぐるアメリカとイランの核協議。今回も合意に至らず、1週間以内にも再び協議する見通しです。

スイス・ジュネーブで26日に行われたイランの核開発をめぐる協議は、仲介国オマーンを介し、一時休止を挟んで、およそ6時間半行われました。

アメリカのウィットコフ中東担当特使やイランのアラグチ外相が出席し、話し合いましたが、合意には至りませんでした。

ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、アメリカ側は3つの主要核施設の破壊と濃縮ウランのアメリカへの引き渡しなどを要求。

イラン側はウランの国外への輸送を拒否し、核施設の取り壊しなどに反対したということです。

終了後、アラグチ外相は。

イラン アラグチ外相

「数時間の集中的な交渉をし、良い進展があった。核問題と（対イラン）制裁の解除について、合意に向けた要素を真剣に議論した」

「いくつかの問題については、共通の理解を確立した」と話しつつも、「意見の相違もあり、解決策を見出すために交渉した」とも述べ、依然として双方の主張に隔たりがあることを示唆しました。

アメリカ側は、これまでのところ、協議についてコメントしていませんが、アメリカのニュースサイト「アクシオス」によると。

ニュースサイト「アクシオス」

「アメリカの高官は協議について『前向きだった』と話した」

さらにアラグチ外相は、今後の協議について。

イラン アラグチ外相

「次回の協議が1週間以内にも開催されることが決まった」

1週間以内にも4回目の協議を開催するとしたほか、来月2日にはオーストリアの首都ウィーンで実務者レベルの協議を行うと話しました。

交渉決裂の場合には、アメリカが軍事措置に踏み切ることを示唆するなか、今後、双方が歩み寄って合意に至り、緊張緩和につながるのか、予断を許さない状況が続きます。