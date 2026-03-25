米政府系のラジオ・フリー・アジア（RFA）は23日、2026年3月の中東情勢をめぐり、イランが使用した弾道ミサイルの多くに北朝鮮由来の技術が用いられている可能性が高いとする専門家の分析を伝えた。米国とイスラエルによる空爆でイランの最高指導者アリー・ハーメネイが死亡した後、イランは湾岸諸国などに対して報復のミサイル攻撃を実施した。この際に使用された兵器について、米国とイスラエルの専門家は「北朝鮮の技術的関与が