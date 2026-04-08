急転直下、停戦に合意したアメリカとイランですが、その背景に何があったのか、NNNワシントン支局長の山崎大輔記者が解説します。■土壇場でイランが“ホルムズ海峡の開放を保証”か──トランプ大統領の狙いは何なのでしょうか。原油価格の高騰で追い込まれていたのはトランプ氏の方でしたので、「ホルムズ海峡の開放」を条件に合意することを優先しました。そして、アメリカメディアが先ほど、舞台裏を報じました。それによりま