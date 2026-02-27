Amazonは、3月6日0時から9日23時59までの4日間、「Amazon 新生活セール」を開催する。また、新生活セールとしては初となる「先行セール」を、3日0時から5日23時59分までの3日間にわたり開催する。期間中は「暮らしの必需品がお買い得」をテーマに、300万点以上の商品を特別価格で販売する。

特設サイトでは、3日0時からの新生活先行セール対象商品も一部紹介されており、「Amazon Fire TV Stick 4K Select」は7,980円から4,980円に、「Amazon Fire TV Stick 4K Plus 」は9,980円から5,980円に、「Amazon Fire TV Stick 4K Max」は12,980円から7,980円に、「Amazon Fire TV Cube」は19,980円から13,980円になると予告されている。

Amazonデバイスでは、スマートスピーカー「Echo Dot Max」やディスプレイ付き「Echo Show 5」「Echo Show 8」、タブレット「Fireキッズタブレット」シリーズのセールも予告されている。

そのほか、ソニーのワイヤレスヘッドフォン「WH-1000XM4」、シャオミの11型タブレット「Redmi Pad 2」、POCOのスマートフォン「POCO F7」、2026年に続編放送が決定しているドラマ「VIVANT」Blu-ray BOXなどもセール対象商品として紹介中。

期間中は、ポイントアップキャンペーンや、最大100,000 Amazonポイントが当たる大抽選会、厳選日替わりセールなども開催予定。ポイントアップキャンペーンは3日からの対象購入期間に先駆けて事前エントリーを受け付けている。

厳選日替わりセールは、家電からスポーツ用品、ベビー用品など、幅広いカテゴリーの人気商品を毎日日替わり24時間限定で、よりお得に販売するもの。7日12時～8日11時59分までの第1弾、8日12時～9日11時59分までの第2弾が予定されている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください