＜子どもほしいから離婚して！＞前妻の子はいらない！養育費ストップ〜【第7話まんが：元夫の気持ち】
オレはゴウ。仕事関係で知り合ったヒナコは7歳年上だった。ヒナコは控え目でなんでもオレに合わせてくれる。オレが頼んだことは嫌な顔せずやってくれる。いつだってオレのやりたいことを自由にさせてくれる。嫁としては理想的だ。しかしもうじき40歳になるヒナコは結婚を躊躇していた。年齢を理由に子どもを持てないかもしれないと言うのだ。だからオレは「子どもはいなくてもいい、ヒナコと一緒にいられればそれで幸せなんだ」と説き伏せた。
オレはヒナコに離婚を告げ、2年間の結婚生活を終わらせた。しかしどうやらヒナコは、そのときすでにオレの子どもを身ごもっていたらしい。妊娠できるなら、そのまま結婚していてもよかったのに……。本当にタイミングの悪いやつだ。
ユリの妊娠がわかり、オレは再婚。サラが生まれた。近頃のルカは会いに行くたび人見知りして、ヒナコの陰に隠れるようにして懐きもしない。サラを育てていくにもお金がかかるし、ルカの金銭的な面倒まで見てやる必要はないだろう。
オレは養育費をストップし、ヒナコの番号を着信拒否し、メッセージをブロックして連絡を絶った。ヒナコはいつでもオレに合わせてくれたし、オレの自由にさせてくれた。きっと何も言わず、悲しそうな顔をするだけでおとなしく引き下がるはずだ。
ユリには離婚歴しか話していないし、別に子どもがいるなんてバレたらいろいろと面倒だ。ヒナコはすでに過去の人間だし、離婚してからできた子どもなんて最初からいなかったも同然だろう。オレはあらためてユリとサラと家族3人、幸せに暮らしていこうと決意していたのだった。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
