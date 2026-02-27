【「黄昏流星群」第79集】 2月27日頃発売 価格：770円

小学館は、「『黄昏流星群』第79集」を2月27日頃に発売する。価格は770円。

「黄昏流星群」は、「ビッグコミックオリジナル」（小学館）で1995年から連載をスタートした弘兼憲史氏の大人のための珠玉の恋愛オムニバスマンガ。連載30周年を迎え、累計発行部数は2500万部を突破している。何度もTVドラマ化され、2000年には「第4回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞」を、2003年には「第32回日本漫画家協会賞大賞」を受賞した。

79集は、30周年を記念して実施されている「4ヶ月連続刊行」の第4弾となり、島耕作からコメントが寄せられている。

【島耕作コメント 】

「黄昏流星群」を30年愛読しています。恋する限り、人はいつまでも輝き続ける！

「黄昏流星群」30周年PV公開中

「4ヶ月連続刊行」に寄せられたコメント

【黄昏流星群「黄昏は、現役です。」篇】【黄昏流星群「黄昏は、現役です。 語り」篇】【76集：宇多丸氏（RHYMESTER）コメント】

人間、齢（よわい）を重ねるほど、すなわち己の「残り時間」を意識するほどに、実はむしろ一層、ジタバタと煩悩に振り回されてゆくものなのかもしれない。しかし、だからこそ……人生は楽しいし、愛おしい！ そんな真実を、僕らは例えば、「黄昏流星群」から学ぶのだ。

【77集：小室哲哉氏コメント】

「黄昏流星群」検索もせず黄昏と打ち込んだだけで、黄昏流星群が検出されました！ 世代だからかな……とにかく定年退職前後の男性たちが主役であり、ヒーローでもあり、まさに黄昏に描かれています。男女の逢瀬が時には軸に、伏線になり人生と改めて向き合っていく、そしてまさに無数の星たちのドラマです。長く連絡を取っていなかった親友の心情をゆっくり聴く時間のようでした、まあ多岐に渡る打ち明け話ですよ。ぜひあなたにも聴いて欲しい、覗いて欲しい景色ばかりです！

【78集：俵万智氏コメント】

「不純物沈殿したるビーカーの上澄みの恋、六十代は」

若い恋愛には打算や見栄や欲望といった不純物が混ざりがちだ。それはそれで悪くないけれど、年齢とともに、そういったものは沈殿してゆく。「黄昏流星群」には、澄んだ心の恋が、ちりばめられている。