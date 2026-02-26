モデル・タレントのゆきぽよが、過去に“知人男性の事件”に巻き込まれて仕事が激減した当時の心境を明かす場面があった。

【映像】ギャル全盛期のゆきぽよの水着姿

2017年に『バチェラー・ジャパン』で注目を集めると、世界版バチェラーにも出演し、ギャルモデルとして数々のバラエティ番組で活躍したゆきぽよ。テレビで見ない日はないほどだったが、2021年に知人男性の事件に巻き込まれた報道が出たことにより、仕事が激減。世間からの猛バッシングに晒された。

2月26日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）に出演したゆきぽよは、そうした最中に支えてくれた母親のため、自身の資産を売却してフィリピン料理店開業の資金とすることを決意し、スタジオで経営のプロに相談した。

その際、スタジオMCのお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が「急にカクンと来た（仕事がなくなった）じゃん？」と当時について触れると、ゆきぽよは「本当に急ですよね。私もビックリしました」と自身も驚きだったことを明かす。

また、吉村が「“そうなんだ、大変だな”と思ったけど、（仕事が）無くなるとは思わなかった」と予想外の影響を語ると、ゆきぽよも「ぶっちゃけ、私もあんなに干されるとは思ってなかったです」と本音を吐露した。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。