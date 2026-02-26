2月24日、8人組アイドルグループ「timelesz」の冠バラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が放送された。番組内で、篠塚大輝が同級生に関するエピソードを語ったところ、SNSで物議を醸している。

問題となったのは、timeleszメンバー全員でサウナに入りながらトークを展開する企画「サウナでととのう話マン」。篠塚は、デビュー後に出身地である大阪の同級生に異変が起きたという話をしたのだが……。

「中高一貫の男子校出身の篠塚さんは“男子校あるある” として、同級生が女性アイドルやグラビアタレントに対するあこがれが強いと説明しました。友人たちは『女性芸能人としかつき合わない』と宣言しているそうで、篠塚さんが芸能界に入ったことで、女性芸能人と出会いたいという連絡が殺到していることを告白。

続けて、『最終的に、高校の友達が180人いるんですけど、僕に期待しすぎて70人くらい東京に就職したんですよ』と話したのです。

篠塚さんとしては、同級生が女性芸能人に会いたいがゆえ、突拍子もない行動を取っているという“男同士のノリ”を伝えたかったのだと思われます。

しかし、アイドルが公の場で“女性芸能人と出会い目当て”という生々しい話をしたことに対して、SNSで『アイドルの自覚持てよ』と厳しい声があがってしまったのです」（芸能担当記者）

同級生についてのトークが思わぬ波紋を広げている中、Xでは

《やっぱりjr.期間は必要》

《篠塚は一旦活休して研修受けさせた方が良いよ》

《旧ジャニーズが小さい頃から下積みさせたのは、どうしても周囲についてくる浮ついた気持ちを地道な環境によって徐々に削いでいく意味合いもあったのだろうか》

など、篠塚に“下積み期間”を求める声が見受けられた。

篠塚は、一橋大学に通う現役の大学生だったが、2025年2月にtimeleszの新メンバー募集オーディションを勝ち抜き、グループに加入。大学生からアイドルになり、バラエティ番組やクイズ番組に出演するなど、露出を増やしているが、懸念されることもあるという。

「旧ジャニーズ事務所では、CDデビューするまではジュニアとして、先輩と一緒にバラエティ番組に出ながら芸能界のイロハを学んだうえで、デビュー後に冠番組を持つことが多かった印象です。

その点、篠塚さんはこれまで、まったく芸能活動をしたことがない状態から、いきなりtimeleszに加入し、グループの冠番組に出るようになったのです。

篠塚さんは2025年11月の『めざましテレビ』（フジテレビ系）で、一発ギャグを振られ、童謡『大きな古時計』の替え歌を披露したところ、“不謹慎ギャグ” としてSNSで炎上するなど、テレビでの言動に危うい一面がありました。今回の件で、まだ学生時代のノリが抜けていないと見る向きもあったようです。

『タイムレスマン』は、4月から金曜日のゴールデンタイムに進出し、今後、番組内での発言がますます多くの人の目に触れることが予想されるだけに、ファンには心配なところです」（前出・芸能担当記者）

timeleszの新体制が始動して1年、目覚ましい勢いを見せるなか、“課題”も浮き彫りになっているようだ。