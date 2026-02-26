『日高屋』が人気No.1の餃子を3/27からリニューアル！ フライドガーリックの使用により匂い残りを軽減、お酒が進む200円台からの新おつまみ4種も登場

写真拡大 (全12枚)

　日高屋の春が熱い！ 大人気“餃子”リニューアルに新作おつまみ、お得な『Wハイボール祭』も一挙スタート

　関東を中心に熱烈なファンを持つ「日高屋」から、この春見逃せない特大ニュースが到着しました！
　3月27日より、不動の人気No.1メニュー“餃子”が、におい残りを抑えつつ旨味をアップさせた新仕様へと待望のリニューアルを遂げます。

　さらに、“サク旨！ ごぼう揚げ”や“レモンタルタルチキン”など、お酒が進む200円台からの新おつまみ4種も同時デビュー！
　あわせて“陸ハイボール”などが特別価格になる『Wハイボール祭』も開催されるなど、新生活の「ちょい飲み」を全力で応援する大満足のボリューム感となっています。

（以下、プレスリリースより）

　＜日高屋で新生活スタートを楽しもう！＞人気No.1メニュー「餃子」がリニューアル！新メニュー＆新キャンペーンもスタート！！
　新メニュー「サク旨！ごぼう揚げ」、「お肉屋さんのひとくちメンチカツ」、「レモンタルタルチキン」、「ニラキムチ冷奴」新キャンペーン「Wハイボール祭」 3月27日（金）よりスタート

　株式会社ハイデイ日高（本社：埼玉県さいたま市大宮区／代表取締役社長：青野敬成）は、関東を中心に展開する「熱烈中華食堂日高屋(以下、日高屋)」にて、この春、日高屋人気No.1メニューの餃子をリニューアルすることをお知らせいたします。
　また、「サク旨！ごぼう揚げ」、「お肉屋さんのひとくちメンチカツ」、「レモンタルタルチキン」、「ニラキムチ冷奴」、人気の「陸ハイボール」「ドラゴンハイボール®」が特別価格でお楽しみいただける新キャンペーン「Wハイボール祭」も2026年3 月27日（金）よりスタートいたします。

　日高屋ではこの春、人気No.1メニューの餃子のリニューアルをはじめ、新メニューが登場！

人気No.1メニューの餃子がより食べやすくリニューアル

　今回リニューアルした餃子。
　現行品はモチモチで食べ応えのある皮と、皮に負けない旨味たっぷりの餡が特徴でしたが、リニューアル後の新しい餃子は、軽く歯切れの良い皮を使用。
　冷めても硬くなりにくいのが特徴で、フライドガーリックを使用することにより、生にんにくの使用を抑え、匂い残りを軽減。
　しっかりとした旨味がありながら食べやすさも両立し、より気軽に楽しんでいただけるよう進化しました。

　商品価格　税抜：273円（税込：300円）
　リニューアル時期：2026年3月27日(金)より

新商品、リニューアル商品も登場

 【4つの新メニューが登場】

　「Wハイボール祭」の開催に合わせ、「サク旨！ごぼう揚げ」「お肉屋さんのひとくちメンチカツ」「レモンタルタルチキン」が新たに登場いたします。
　さわやかなハイボールとの相性が良く、「Wハイボール祭」をよりお楽しみいただけます。新商品は、3月27日(金)より提供開始予定です。

　「サク旨！ごぼう揚げ」税抜：182円（税込：200円）

　新メニュー「サク旨！ごぼう揚げ」
　「サク旨！ごぼう揚げ」税抜：182円（税込：200円）
　サクッとした衣に、シャキっとしたごぼうの食感がクセになります。
　スティック状でつまみやすく、シンプルにごぼうの旨味を味わうことができるおつまみです。

　「お肉屋さんのひとくちメンチカツ」
　「お肉屋さんのひとくちメンチカツ」税抜：219円（税込：240円）
　老舗肉屋のメンチカツをイメージした食べやすい一口サイズのボール型にしました。
　噛んだ瞬間に広がる旨味と、サクサク衣の軽い食感が相性抜群です。

　「レモンタルタルチキン」
　「レモンタルタルチキン」税抜：337円（税込：370円）
　ジューシーな若鶏の唐揚げに、シャキシャキの玉ねぎと爽やかなレモン風味の具沢山タルタルをトッピング。
　相乗効果で濃厚な旨味と爽やかさが両立、満足感がありながらさっぱりと食べることができます。

　「ニラキムチ冷奴」
　「ニラキムチ冷奴」税抜：248円（税込：270円）
　なめらかな冷奴に、香り高いニラと旨辛キムチをたっぷりトッピング。
　シャキッとした食感とピリッとした辛味が、あとを引く一皿。お酒のお供にも、さっぱりとした箸休めにもおすすめです。

　「Wハイボール祭（陸ハイボール、ドラゴンハイボール®）」もスタート

　また、人気の「陸ハイボール」「ドラゴンハイボール®」を期間限定価格でお楽しみいただける「Ｗハイボール祭」も3月27日（金）より開催いたします。

　Wハイボール祭は3月27日（金）よりスタート！

　期間中、「陸ハイボール」を通常価格310円(税込340円)のところ、291円（税込）320円)、「ドラゴンハイボール®」を通常価格300円（税込330円）のところ282円（税込310円）にて販売致します。
※一部、提供商品が異なる店舗がございます。

「Wハイボール祭（陸ハイボール＆ドラゴンハイボール®）」概要

　実施期間：2026年3月27 日(金)〜4月下旬まで（予定）
　対象店舗：日高屋グループ全店舗　※一部店舗を除く
　対象商品：「陸ハイボール」「ドラゴンハイボール®」

　・商品名：「陸ハイボール」
　・通常価格：通常価格310（税込340円）
　・期間限定価格：291円（税込320円）

　・商品名：「ドラゴンハイボール®」
　・通常価格：通常価格300円（税込330円）
　・期間限定価格：282円（税込310円）

定番メニュー「生姜焼き」もリニューアル

　今回、定番メニューの「生姜焼き」も新たにリニューアルします。
　従来の良さを活かしながらも、より食べやすく飽きの来ないよう改良を行い、これまで食べたことのなかったお客様にも、お楽しみいただける内容に進化しました。
　リニューアル後の商品は、3月27日(金)より提供開始予定です。

　「生姜焼き」　
　単品：564円(税込：620円)　 定食：773円(税込：850円)
　タレの改良を行い、フレッシュな生姜の香りを引き出しました。
　風味豊かで生姜の香りが余韻まで持続、しっかりした味付けながら食べやすく設計されています。

ハイデイ日高について

 1973年に小さなラーメン店からスタートし、ラーメンだけでなく、おつまみや炒め物なども揃える中華食堂として、駅前一等地への出店戦略で首都圏中心に発展してきました。
　2026年現在、関東地方1都6県の駅前からロードサイドに至るまで出店エリアを拡大し、日高屋グループ全体で472店舗を達成いたしました。
　今後も地域社会のみなさまに必要とされ、より多くのお客様にお食事を楽しんでいただき、食のインフラとなることを目標にさらに挑戦を続けて参ります。

　会社名：株式会社ハイデイ日高
　所在地：埼玉県さいたま市大宮区大門町二丁目118番地 大宮門街 SQUARE　10階
　事業内容：中華料理を中心とした飲食チェーンの展開と経営
　店舗数：472店舗(2026年2月25日現在、FC店舗を除く)

　日高屋に関する情報は、X(旧 twitter)(＠hidakaya_tweet) 、Instagram (hidakayagroup_official)で随時配信しています。