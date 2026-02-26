『日高屋』が人気No.1の餃子を3/27からリニューアル！ フライドガーリックの使用により匂い残りを軽減、お酒が進む200円台からの新おつまみ4種も登場

日高屋の春が熱い！ 大人気“餃子”リニューアルに新作おつまみ、お得な『Wハイボール祭』も一挙スタート

関東を中心に熱烈なファンを持つ「日高屋」から、この春見逃せない特大ニュースが到着しました！

3月27日より、不動の人気No.1メニュー“餃子”が、におい残りを抑えつつ旨味をアップさせた新仕様へと待望のリニューアルを遂げます。

さらに、“サク旨！ ごぼう揚げ”や“レモンタルタルチキン”など、お酒が進む200円台からの新おつまみ4種も同時デビュー！

あわせて“陸ハイボール”などが特別価格になる『Wハイボール祭』も開催されるなど、新生活の「ちょい飲み」を全力で応援する大満足のボリューム感となっています。

（以下、プレスリリースより）

＜日高屋で新生活スタートを楽しもう！＞人気No.1メニュー「餃子」がリニューアル！新メニュー＆新キャンペーンもスタート！！

新メニュー「サク旨！ごぼう揚げ」、「お肉屋さんのひとくちメンチカツ」、「レモンタルタルチキン」、「ニラキムチ冷奴」新キャンペーン「Wハイボール祭」 3月27日（金）よりスタート

株式会社ハイデイ日高（本社：埼玉県さいたま市大宮区／代表取締役社長：青野敬成）は、関東を中心に展開する「熱烈中華食堂日高屋(以下、日高屋)」にて、この春、日高屋人気No.1メニューの餃子をリニューアルすることをお知らせいたします。

また、「サク旨！ごぼう揚げ」、「お肉屋さんのひとくちメンチカツ」、「レモンタルタルチキン」、「ニラキムチ冷奴」、人気の「陸ハイボール」「ドラゴンハイボール®」が特別価格でお楽しみいただける新キャンペーン「Wハイボール祭」も2026年3 月27日（金）よりスタートいたします。

日高屋ではこの春、人気No.1メニューの餃子のリニューアルをはじめ、新メニューが登場！

人気No.1メニューの餃子がより食べやすくリニューアル

今回リニューアルした餃子。

現行品はモチモチで食べ応えのある皮と、皮に負けない旨味たっぷりの餡が特徴でしたが、リニューアル後の新しい餃子は、軽く歯切れの良い皮を使用。

冷めても硬くなりにくいのが特徴で、フライドガーリックを使用することにより、生にんにくの使用を抑え、匂い残りを軽減。

しっかりとした旨味がありながら食べやすさも両立し、より気軽に楽しんでいただけるよう進化しました。

商品価格 税抜：273円（税込：300円）

リニューアル時期：2026年3月27日(金)より

新商品、リニューアル商品も登場

【4つの新メニューが登場】

「Wハイボール祭」の開催に合わせ、「サク旨！ごぼう揚げ」「お肉屋さんのひとくちメンチカツ」「レモンタルタルチキン」が新たに登場いたします。

さわやかなハイボールとの相性が良く、「Wハイボール祭」をよりお楽しみいただけます。新商品は、3月27日(金)より提供開始予定です。

「サク旨！ごぼう揚げ」税抜：182円（税込：200円）

新メニュー「サク旨！ごぼう揚げ」

サクッとした衣に、シャキっとしたごぼうの食感がクセになります。

スティック状でつまみやすく、シンプルにごぼうの旨味を味わうことができるおつまみです。