懲役太郎が苦言「SNSで秘密を晒されたら終わり」成功者が女子大生を避ける切実な裏事情
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTuberの懲役太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「成功者はなぜ優しく口の固いおばさんを求めているのか？」と題した動画を公開。風俗産業における「パパ活」の台頭による構造変化と、それに伴う富裕層の心理的な変化について解説した。
動画内で懲役太郎氏は、現在の風俗産業の担い手が「誰でもなれる普通の女子大生」に変化していると指摘。かつてのような「不良」ではなく、一見普通の子たちが店の取り分である「中抜き」を嫌い、店を通さずに直接取引を行う「パパ活」に移行している現状を説明した。これにより、設備や安全管理にコストをかける「高級ソープ」のような業態が価格競争に敗れ、パパ活やデリヘルに流れて「壊滅状態になる」と業界の構造的な崩壊を危惧した。
さらに、顧客である成功者層の心理にも言及。現代の若い女性に対しては「秘密が抜けるのが嫌。間違ってもSNSをやっているような子は絶対嫌だ」と、情報漏洩のリスクが高いと分析した。そのため、社会的地位のある男性ほど、若さよりも安心を優先し、「40代、50代のきれいで落ち着いた、口の固いおばさん」を求める傾向にあると語った。最後には、店舗という「安全な受け皿」が消滅しつつある現状に対し、行き場を失った需要と供給がアングラ化していく未来を懸念。「店が消えていくことは何らかの弊害が起きる」と述べ、業界の行く末に警鐘を鳴らして動画を締めくくった。
動画内で懲役太郎氏は、現在の風俗産業の担い手が「誰でもなれる普通の女子大生」に変化していると指摘。かつてのような「不良」ではなく、一見普通の子たちが店の取り分である「中抜き」を嫌い、店を通さずに直接取引を行う「パパ活」に移行している現状を説明した。これにより、設備や安全管理にコストをかける「高級ソープ」のような業態が価格競争に敗れ、パパ活やデリヘルに流れて「壊滅状態になる」と業界の構造的な崩壊を危惧した。
さらに、顧客である成功者層の心理にも言及。現代の若い女性に対しては「秘密が抜けるのが嫌。間違ってもSNSをやっているような子は絶対嫌だ」と、情報漏洩のリスクが高いと分析した。そのため、社会的地位のある男性ほど、若さよりも安心を優先し、「40代、50代のきれいで落ち着いた、口の固いおばさん」を求める傾向にあると語った。最後には、店舗という「安全な受け皿」が消滅しつつある現状に対し、行き場を失った需要と供給がアングラ化していく未来を懸念。「店が消えていくことは何らかの弊害が起きる」と述べ、業界の行く末に警鐘を鳴らして動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
懲役太郎「個別の犯罪を民族性にすり替えるな」。ブルキナファソ人による強盗事件で過熱する世論に「冷静な分析」を呼びかけ
神奈川県警の不祥事は「組織の構造問題」か？2700件の不適切処理が招いた闇
若者の凶暴化「半グレが街を支配しているのか」道頓堀刺殺に見る未成年犯罪の闇
チャンネル情報
この番組は私の意見や考えを述べるチャンネルです。それぞれの意見や主張があるならば、自身のチャンネルで持論を展開して下さい。尚、私の番組の引用は許可します。また私も含め他の方が不快に感じるコメントを入れた場合は、当事者を特定して当チャンネルから排除いたします