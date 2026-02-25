「最初から売るつもりだったんだ！」私のお祝いがフリマで転売されてる【兄夫婦が私の財布を狙ってる 第5話】
■これまでのあらすじ
義姉から「私たちのおかげで都会で暮らせている自覚を持ってほしい」と言われた陽菜。しかし、陽菜の代わりに親の世話をしているという兄夫婦の話には嘘が多く、それを問い詰めると母の物忘れのせいにされてしまった。さらに甥っ子に買ってあげた勉強机の行方は…。
義姉から、次に会うときはランドセルを一緒に見に行こうと言われました。双子の甥っ子のランドセルまで私に買わせるつもりなのでしょうか…。
これって、どう考えても私のこと都合のいいお財布として扱っていますよね…？
これだけのものを出品して売れないなんてことある？
気になって義姉のアカウントを探してみたところ…ありました！ しかも、どれもちゃんと売れてるじゃん！
そして、私が買ってあげた学習机まで出品されていたのです。もしかして、最初から売る気で私に買わせたの…？
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:みゆき、イラスト:まりお
(ウーマンエキサイト編集部)