家族のスマホ代を合計すると意外と高い…？ 「y.u mobile」のシェアプランにするとどれくらいお得？

家族のスマホ代を見直せば、大きな節約に！

家族で合計するとスマホ代はかなりの額になります。たとえば、一般的な大手キャリアでスマホを契約すると、1人あたり月々5,000円以上かかることもあります。さらに、動画配信サービスも別で契約していると、月に7,000円～8,000円ほどの出費に。そこで活用したいのが、y.u mobileの「シェア U-NEXT」プランです。

このプランでは、20GB（※最大50GB）を最大4人でシェア可能（音声通話SIM 2枚目まで無料、3枚目から月額550円／枚）。しかも、動画配信サービス「U-NEXT」（※）がついています。

4人で使えば、1人あたり約1,318円（月額4,170円＋追加SIM月額550円×2÷4）でスマホ通信＋動画視聴が楽しめる計算になります。U-NEXT単体で契約するよりもお得で、さらにスマホ通信までカバーされるという魅力的な内容です

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービス。



「シェア U-NEXT」プランを詳しく紹介

y.u mobileの「シェア U-NEXT」はU-NEXTの動画見放題サービスがセットになったプランです。20GBのデータ容量を最大4人で分け合えるのが特長です（現在のプランは図表1の通り）。

図表1

プラン 料金 容量 シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※1）

筆者作成

※1 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

⾳声通話SIMについては2枚⽬までは追加料⾦なしで利用（※）できます。

※注意点として、データSIMの場合は2枚目であっても追加料金がかかります。「SMSあり」は月額462円、「SMSなし」は月額330円。

3枚まで追加可能なので、最大4名（契約者1人＋追加SIM3枚）で利用できるシェアプランになっています。

仮に4名で⾳声通話SIMを使用する場合の月額料金は、

・2人目まで4,170円 （2枚目までは追加SIM料金は無料であるため）

・3人目、4人目は追加SIM料金として月額550円／枚が発生

これらを合計すると、4,170円＋550円＋550円＝月額5,270円となり、4人で割ると、一人当たり月額 約1, 318円で利用できることになります。

また当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように契約プランのギガが倍増します。



＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



どれくらいお得になる？ 一般的な大手キャリアと比較！

家族でy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランを使うと、どれくらいお得かを以下のケースで考えてみます。



＜一般的な大手キャリアでのスマホ代とU-NEXTをそれぞれ単体で契約した場合＞ お父さん スマホ代約4,000円＋U-NEXT 月額2,189円＝6,189円

お母さん スマホ代約5,000円

お子さん スマホ代約3,000円

お子さん スマホ代約3,000円

合計 17,189円（1人当たり4,297円）

上記のような場合、4人でy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランに変更すると、月額料金を大きく削減できます（図表2）。

図表2



このように見てみると、いかにy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランがお得であるかがわかります。

さらに、毎月1,200円分のU-NEXTポイントが付与されるため点も見逃せません。ポイントは、新作映画のレンタルや書籍購入に使えるほか、y.u mobileのギガチャージにも活用できますので、そのような点もお得です。

お互いに映画好き・アニメ好きなど趣味が合うご夫婦であれば、共通のエンタメ環境をスマホと一緒にまとめられて、大きなメリットになるでしょう。



まとめ

家族のスマホ料金は合計するとかなりの金額になります。だからこそプランを見直すことで、大きな節約効果が見込めます。「y.u mobile」なら、シンプルで分かりやすい料金プラン、ギガの永久繰り越し、U-NEXTなど、家族にうれしい特長がそろっています。

お申し込みは、オンラインで簡単に完結できます。スマホやパソコンからいつでも手続きできるため、忙しい方にもぴったりです。さらに、現在はお得なキャンペーンも実施中。

もし「格安SIMは初めてで不安……」「オンラインでの申し込みがよくわからない」という方は、「安心でんわ相談」がおすすめです。

申し込み前でも利用でき、専門のオペレーターが中立的な立場から、プランの特長や申し込み方法を教えてくれます。無理な営業は一切ないため、安心して利用できます。

https://www.yumobile.jp/callsupport

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー