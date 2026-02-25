aespaジゼル、黒キャミで大人の魅力 近距離ショットに「透明感がすごい」「ずっと見ていられる」の声
【モデルプレス＝2026/02/25】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が2月24日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿のアップショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳K-POP美女「ずっと見ていられる」キャミ姿で素肌開放
ジゼルは「seven days a week」と添えて、複数枚の写真を投稿。室内でデコルテラインが際立つブラックのキャミソールを着用し、カメラに笑顔を向けたナチュラルなアップセルフィーを披露している。ラフに髪を下ろしたスタイルと柔らかな笑みが印象的で、リラックスした雰囲気のショットとなっている。
この投稿には「美しすぎる」「大人の魅力が溢れてる」「透明感がすごい」「ずっと見ていられる」「セルカの天才」「肌が発光してる」「癒されます」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ジゼル、キャミ姿の近距離ショット公開
◆ジゼルの投稿に反響
